Citrix Summit 2018: Roadmap lässt wenig Fragen offen

In Anaheim stellte das Software-Unternehmen Citrix auf seinem Event im Januar, offiziell als Citrix Summit bezeichnet, seine zukünftige Roadmap vor. So richtig viel Neues gab es nicht. Trotzdem gelang es dem Unternehmen auf Bestehendem aufzubauen.

Zentrum von Citrix Software wird in zunehmenden Maße der Workspace. In diesem werden alle Lösungen des Unternehmens vereint. Das bedeutet, dass es mit dem Workspace eine stabile Basis gibt, auf der andere Programme aufgebaut werden. Gleichzeitig ist die Erweiterung des Workspace um weitere Programme einfach und zu guter Letzt bleibt der Prozessablauf für den Anwender trotz vieler verschiedener Anwendungen im Grunde gleich.

Citrix setzt auf Workspace und Cloud

Der Workspace ist aber nur die eine Seite der weiteren Ausrichtung des Unternehmens. Die andere ist, wie könnte es anders sein, die Cloud. Auch hier wird Citrix verstärkt den Ausbau vorantreiben. Aber wie auch bei Workspace nicht als Selbstzweck. Vielmehr ist die Cloud eine Infrastruktur, genau wie WLAN. Und als solche muss sie möglichst effizient und vielseitig genutzt werden können.

Citrix ist eines der Unternehmen, die die Infrastruktur für modernes und vernetztes Arbeiten am PC, am Tablet oder auch am Smartphone überhaupt erst möglich machen. Dank Terminalserver, Optimierungslösungen, Virtualisierungs-Software und anderen Anwendungen werden tausende Unternehmen effizienter und profitabler.