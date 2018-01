Waymo ordert weitere Chrysler Pacifica für ersten autonomen Fahrdienst

Waymo und Fiat Chrysler bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Wie der Automobilhersteller berichtet, hat das auf autonome Autos und Fahrdienste spezialisierte Tochterunternehmen von Google weitere „tausende“ Minivans des Modells Chrysler Pacifica Hybrid bestellt.

Die Autos sollen für den ersten autonomen Fahrdienst der Welt zum Einsatz kommen, heißt es weiter in der zum heutigen Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung des in Amsterdam sitzenden Automobilherstellers. Waymo wolle den Service bereits im Frühling dieses Jahres in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona starten. Das Unternehmen habe seine Selbstfahrtechnologie bereits in 25 US-Städten getestet.

„Tausende“ Minivans plus 600

Wie viele Minivans genau Waymo von Fiat Chrysler bestellt hat, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass die beiden Konzerne ihre Partnerschaft mit dem Deal vertiefen. Der High-Tech-Konzern hatte bereits im Jahr 2016 100 Chrysler Pacifica bestellt, ein Jahr später lieferte der Automobilhersteller weitere 500 Fahrzeuge. Im November begann die Alphabet-Tochter, ihre Roboter-Fahrtechnologie mit den Chrysler Minivans zu testen.

Die Umrüstung der Minivans zu autonom fahrenden Autos wird Waymo in der Nähe von Detroit gemeinsam mit Fiat Chrysler bewerkstelligen. Die Kosten pro Fahrzeug sollen sich bei rund einer halben Millionen US-Dollar belaufen, wie es laut Medienberichten heißt.