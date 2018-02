Mega-Überraschung: Netflix veröffentlicht „The Cloverfield Paradox“ nach Super Bowl

Es dürfte die größte Überraschung des Abends gewesen sein. Netflix zeigte am gestrigen Super Bowl, dem größten Sportereignis der USA, nicht nur den neuen Trailer zum Science-Fiction-Thriller „The Cloverfield Paradox“. Der Streaming-Dienst gab zudem bekannt, den Film im Anschluss an das American-Football-Spiel zu veröffentlichen.

Damit hat Netflix den traditionellen Fernsehanstalten einen dicken Strich durch die Rechnung gezogen – was nicht wenige Beobachter als Präzedenzfall betrachten. Der von einem Millionenpublikum im Fernsehen geschaute Super Bowl wird von Unternehmen allzu gerne genutzt, um ihre Produkte zu bewerben. Filmstudios und Fernsehsender bilden da keine Ausnahme, die an dem Tag die Trailer zu ihren neuesten Produktionen veröffentlichen. TV-Sender gehen sogar einen Schritt weiter und platzieren ihre Inhalte unmittelbar nach dem Spiel. Von dem Millionenpublikum, die nach dem Spiel weiter fernsehen, dürfte gestern zu ihrem Leidwesen jedoch ein beträchtlicher Teil zu Netflix abgewandert sein.

„The Cloverfield Paradox“ ist bereits der dritte Teil der Horror-Reihe nach „Cloverfield“ und „Cloverfield Lane“. Die von J.J. Abrams produzierte, von Julius Onah inszenierte Sci-Fi-Thriller begann als Ko-Produktion von Paramount Pictures und Bad Robots. Dann verkaufte Paramount die Rechte an Netflix, weshalb „God Particle“ – so der ursprüngliche Zusatztitel – nicht mehr im Kino zu sehen sein wird, sondern unter dem neuen Titel “ The Cloverfiled Paradox“ lediglich online verfügbar ist.

Der Film handelt vom Team einer Raumfahrtmission, das sich nach einem riskanten Experiment in einer alternativen Wirklichkeit wiederfindet. Auf sich allein gestellt, stoßen die Männer und Frauen eines Tages auf eine europäische Raumfähre. Sind deren Besatzer ihre Rettung oder eine tödliche Bedrohung? In den Hauptrollen sind unter anderen David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw und der Deutsch-Spanier Daniel Brühl zu sehen.