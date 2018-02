SpaceX bestätigt: Tesla Roadster auf dem Weg in den Asteroidengürtel!

Gestern testete das Raumfahrtunternehmen SpaceX eine neue Rakete. Die Falcon Heavy schoss im Test einen Tesla Roadster in den Weltraum. Und während bei dem Test vieles perfekt ablief, ist anderes schiefgegangen. Und bei einem Detail weiß man es nicht so genau.

Zum einen: Die Falcon Heavy hat ihren ersten Flugtest nicht nur überlebt, sie ist auch in den Weltraum vorgestoßen. So ziemlich alles am Start der Rakete funktionierte reibungslos und zur vollsten Zufriedenheit von SpaceX. Mit einer Ausnahme: Während die ersten beiden Booster in perfekter Synchronisation auf den Lande-Pads in Florida aufsetzten und wohl wiederverwendet werden können, ist der Haupt-Booster verloren. Seine Landung auf der unbemannten Landebarke im Atlantik hat nicht geklappt.

Zum anderen: Der Tesla Roadster wird die vorgesehene Umlaufbahn um die Sonne nicht erreichen. Geplant war, dass der Roadster eine Ellipse um die Sonne einnimmt, deren am weitesten entfernter Punkt im Marsorbit um die Sonne liegt. Darüber wird der Roadster aber hinausschießen. Der am weitesten entfernte Punkt seines Orbits wird nun im Asteroidengürtel, in der Nähe der Umlaufbahn des Zwergplaneten Ceres, liegen.

SpaceX testete ein für die US Air Force relevantes Manöver

Dies konnte geschehen, weil der dritte Boost der Rakete, der außerhalb der Erdatmosphäre stattfand, zu stark war. Das Manöver sollte eigentlich nur der US Air Force beweisen, dass man es durchführen könne. Nicht bekannt ist bisher, ob SpaceX bereits vor dem Boost erkannte, dass es den Asteroidengürtel erreichen könne und ihn einfach durchgeführt hat, oder ob das erst im Nachhinein festgestellt wurde. Auf jeden Fall scheint niemand im Unternehmen unzufrieden über diesen Ausgang zu sein.

SpaceX hat damit eine Rakete im Angebot, die eine doppelt so schwere Last ins App befördern kann, wie die bisher leistungsstärkste, sich im Einsatz befindende Rakete. Gleichzeitig ist diese Rakete im zwei Drittel billiger und sie kann auch noch den Mars erreichen, wenn man sie im richtigen Zeitfenster abschießt und einen Marsanflug plant.