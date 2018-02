„Over the Moon“: Netflix dreht Animationsfilm mit Disney-Zeichner Glen Keane

Netflix fügt der Liste seiner Eigenproduktionen einen Animationsfilm hinzu. Der hat den Titel „Over the Moon“ und wird von dem Trickfilmzeichner Glen Keane inszeniert, der bis vor wenigen Jahren noch für Disney gearbeitet hat.

Netflix beschreibt das Projekt in seiner gestern veröffentlichten Pressemitteilung als „musikalisches Abenteuer“ in Spielfilmlänge über ein Mädchen, das sich eine Rakete baut. Damit will die Kleine zum Mond fliegen, um dort die legendäre Mondgöttin zu treffen.

Produziert wird der Animationsfilm von dem in Shanghai ansässigen Produktionsstudio Pearl Studio, das frühr als Oriental DreamWorks firmierte. Als Produzent ist Gennie Rim an Bord, das Drehbuch stammt von Audrey Wells („George – Der aus dem Dschungel kam“) und die Songs sind aus der Feder von Christopher Curtis, Marjorie Duffield und Helen Park.

Zeichentrick-Legende Glen Keane



Glen Keane hat bis 2012 in der Zeichentrick-Abteilung von Disney gearbeitet, für das er als Chefzeichner bei Filmen wie „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“ und „Pocahontas“ arbeitete. Für den Kurz-Zeichentrickfilm „Dear Basketball“ über den US-Basketballer Kobe Bryant, den Keane auch inszeniert hat, erhielt die Zeichentrick-Legende eine Oscar-Nominierung.

„Over the Moon“ wird ab 2020 in China in den Kinos zu sehen und darüber hinaus weltweit auf Netflix abrufbar sein.