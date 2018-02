Galaxy S8: Android 8 Oreo soll ab morgen zum Download bereitstehen

Angeblich wird Samsung ab dem morgigen Freitag Android 8 Oreo für das Galaxy S8 und dessen großen Bruder ausliefern. Das Update ist rund 490 Megabyte groß und sollte deshalb im WLAN-Netz heruntergeladen werden. Darüber hinaus werden sich viele beim Download gedulden müssen. Die Server werden etwas überlastet sein, wenn man das Herunterladen manuell aktiviert.

Android 8 Oreo enthält viele neue Features

Oreo ist ein vergleichsweise großes Android-Update. Allerdings kommen mit der neuen Betriebssystem-Version auch diverse neue Funktionen auf das Samsung-Smartphone.

Die Bereitstellung des Downloads soll am 9. Februar auf jeden Fall in Deutschland und in den meisten anderen europäischen Ländern erfolgen. In den USA lässt Oreo für das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus wohl noch etwas auf sich Warten – genau wie auch im Rest der Welt. Mit Ausnahme von Südkorea. Wir gehen aber davon aus, dass Oreo bis zum MWC Ende Februar weltweit für alle S8-Geräte zur Verfügung steht.