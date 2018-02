Teaser-Videos sollen Lust auf Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus machen

In 11 Tagen wird Samsung das Galaxy S9 und dessen Geschwistermodell, das Galaxy S9 plus, vorstellen. Gesicherte Informationen zu diesen beiden Telefonen gibt es noch nicht. Aber nun hat das Unternehmen erste Teaser-Videos veröffentlicht, welche die Lust auf das neue Flaggschiff-Smartphone der Südkoreaner wecken sollen.

Videos verraten nichts über das Galaxy S9

Leider sind alle drei Videos sehr kurz, sehr generisch und damit auch sehr nichtssagend. Sie zeigen in jeweils 16 Sekunden ein paar kleine Szenen, viele davon in der Natur, die wohl den Alltag der verschiedenen potentiellen Besitzer eines Galaxy S9 zeigen sollen.

Erst am Ende weist Samsung noch einmal darauf hin, dass es am 25. Februar 2018 das Galaxy S9 vorzustellen gedenkt. So ganz gesichert ist das aber auch nicht, denn der Name des Telefons kommt nicht explizit vor. Er wird nur durch die 9 stark impliziert. Das entsprechende Event wird dann in Barcelona am frühen Abend stattfinden. Einen Tag später startet dann die Smartphone-Messe MWC in der gleichen Stadt.