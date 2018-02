Vor Präsentation von Samsungs Galaxy S9: Preise für S8 und S8+ fallen

Wenige Tage vor der Präsentation des neuen Smartphone-Flaggschiffs Galaxy S9 sind Samsungs Galaxy S8 und S8+ zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich.

Am vergangenen Wochenende hatten bereits die Elektrofachmärkte Saturn und Media Markt das Galaxy S8 und S8+ zu einem Sonderpreis angeboten. Nun zieht Amazon nach. Die Geräte sind auf dem Portal des Online-Versandhandlers ab 499 Euro (S8) bzw. 579 Euro (S8+) erhältlich. Damit ist der Preis für das Samsung-Smartphone seit Verkaufsstart im April letzten Jahres um etwa ein Drittel gefallen.

Samsung wird sein neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy S9 am 25. dieses Monats einen Tag vor Beginn der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona vorstellen. Ab Anfang März können die Handys vorbestellt werden. Die Auslieferung soll zwei Wochen später beginnen. Die Kosten sollen laut Schätzungen von Techradar mit bei 800 US-Dollar für das S9 und 875 Dollar für das S9+ liegen. zuvor war spekuliert worden, dass Samsung mit dem S9 an der 1.000-Dollar-Grenze kratzen könnte.