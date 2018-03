Teil eines größeren Plans: Russland plant Flüge zum Mars

Nicht nur Elon Musk und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX wollen zum Mars fliegen, auch Wladimir Putins Russland will den roten Planeten erforschen. Wie Musks Konzern stellt auch der russische Staatspräsident eine Mars-Mission bereits für nächstes Jahr in Aussicht.

Das jedenfalls sagte Putin in einem Interview für eine Dokumentation dem Filmemacher Andrey Kondrashov. Die russische, kremlnahe Internetseite Russia Today zitiert aus dem Gespräch: „Wir planen zunächst eine unbemannte und dann eine bemannte Mission in die Tiefe des Weltraums als Teil des Mond- und Mars-Erforschungsprogramms“, so Putin. Die Mission zum Mars würde 2019 starten.

Auf dem Mond wollen russische Wissenschaftler Wasser finden. „Unsere Experten werden in der Nähe der Pole landen, denn es gibt Gründe, anzunehmen, dass sich fort Wasser befindet“, so Putin. „Es gibt Forschungen, die dort durchgeführt werden müssen, und von dort aus kann die Erforschung anderer Planeten und des Weltraums unternommen werden“.

Die Veröffentlichung der großen Worte und noch größeren Ziele des Politikers kommen zur rechten Zeit, ist es doch Reklame für sich selbst. Putin stellt sich am 18. März zur Wiederwahl als russischer Staatspräsident. Sieben Kontrahenten treten gegen ihn an, ihnen wird jedoch keine Chance eingeräumt.

Rettungsziel Mars

Der Mars ist nach und neben dem Mond der nächste Himmelskörper, den Wissenschaftler und Weltraumexperten immer öfters anvisieren. In den USA arbeitet das private Raumfahrtunternehmen SpaceX eifrig daran, den Mars zu erobern. Im kommenden Jahr will der Konzern schon eine Rakete zum Roten Planeten schicken. Das langfristige Ziel von Unternehmenschef Musk ist die Marskolonisation als Mittel zur Rettung der Menschheit.