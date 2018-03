Der Duracell Hase kommt in deine Stadt

Herzhaftes Familienessen bei der Großmutter, leckere Süßigkeiten aus sündiger Schokolade und ein paar entspannte Feiertage. So stellen wir uns ein gelungenes Ostern vor. Mit Duracell könnte es dieses Jahr sogar zu einem unvergesslichen Fest werden: Denn unter anderem wartet ein Oster-Taschengeld im Wert von 2.222 Euro auf euch!



So könnt ihr gewinnen: Findet zwischen dem 27. und 31. März den kultigen Duracell Hasen auf seiner Oster-Tour in eurem ROSSMANN-Markt, fotografiert ihn und postet das Foto unter dem Aktionspost auf der Facebook-Seite von Duracell mit Angabe deiner ROSSMANN-Filiale.

10 Jahres-Batterievorräte

Neben dem Hauptgewinn von 2.222 Euro sind auch fünf 10-Jahres-Batterievorräte und 50 ROSSMANN-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro in der Lostrommel. In welcher Filiale der sympathische Hase wann zu finden ist, erfahrt ihr übrigens auf der Duracell-Facebook-Seite.



Wenn euch diese grandiosen Gewinne nicht reichen sollten, haben unsere Kollegen von YouDressed noch eine weitere Überraschung im Petto. Zu gewinnen gibt es fünf kultige Duracell Plüschhasen. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr hier.

Der Duracell Hase: Eine wahre Institution

Ob mit der traditionellen Trommel, als Skifahrer oder Fußballer – der Duracell Hase begeistert seit Generationen Jung und Alt. Bereits 1973 war der energiegeladene Hase erstmals in US-amerikanischen Werbespots zu sehen. Die ursprüngliche Idee hinter der Kultfigur: Der flinke Hase sollte verdeutlichen, dass die Alkaline-Batterien mehr Energie spendeten als die alten Zink-Kohle-Batterien.