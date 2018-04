Galgenhumor: Elon Musk macht sich mit Aprilscherz über Tesla lustig

Es war wieder einiges passiert bei Tesla. Zigtausende zurückgerufene Autos, ein tödlicher Unfall und Produktionsprobleme um dem Mittelklasse-E-Wagen Model 3. Und was macht Konzernchef Elon Musk? Aprilscherze!

Tesla wird nach wie vor von diversen Problemen geplagt. Zuletzt musste der Autohersteller rund 123.000 Fahrzeuge zurückrufen, weil die von Bosch gefertigten Schrauben der Servolenkung verrostet waren. Außerdem hatte die Nachricht um einen tödlichen Unfall mit einem autonom fahrenden Tesla-Fahrzeug für Aufsehen gesorgt. Nicht zuletzt wird der Hersteller noch immer mit Produktionsproblemen rund um den Model 3 geplagt, von denen noch immer nicht genügend gefertigt werden.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can’t believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018