Spotify Free: Kostenlose Variante des Musikdienstes soll attraktiver werden

Spotify will die werbefinanzierte Version seines Musikdienstes umgestalten. Der Grund: Der weltweit erfolgreichste Streaming-Dienst hat nach seinem Börsengang Anfang April seine Investoren im Nacken. Weshalb er seine Kunden nicht nur halten, sondern weitere gewinnen muss. Eine attraktivere Spotify-Free-Seite soll dies offenbar gewährleisten.

Wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg unter Berufung auf nicht näher bezeichnete, aus dem Unternehmensumfeld stammenden Quellen berichtet, will Spotify die werbefinanzierte Version seines Musikdienstes derart aufstellen, dass sie für die Nutzer einfacher zu bedienen sei. Außerdem werden diese eine breitere Funktionspalette zur Verfügung haben.

Der Relaunch ziele vor allem auf die mobile Version des Dienstes, so Bloomberg weiter. Die Nutzer sollen einen schnelleren Zugriff auf die Playlisten und hier mehr Kontrolle über die zu spielenden Songs bekommen. Weitere Details zum Relaunch werde Spotify in wenigen Wochen bekanntgeben, so Bloomberg.

Von Spotify Free zu Premium

Spotify war bisher recht erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell gefahren. Der Konzern setzt darauf, dass die Nutzer die werbefinanzierte Variante seines Musikdienstes als Sprungbrett für die Bezahlversion benutzen. Mit der Abo-Variante fährt Spotify rund 90 Prozent seines Umsatzes ein, obwohl die zahlenden Mitglieder nicht einmal die Hälfte der Gesamtnutzer ausmachen. Die Überlegung hinter den geplanten Relaunch dürfte vor diesem Hintergrund klar sein: Je attraktiver die Seite, umso mehr Kunden nutzen den Dienst und umso mehr Mitglieder wechseln zur Premium-Version.