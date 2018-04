Nur für Erwachsene: WhatsApp bald nur für Nutzer ab 16 Jahren?

WhatsApp wird bald einen Großteil der Nutzer von seiner Plattform ausschließen müssen. Denn um den Messaging-Dienst zu nutzen, wird man künftig mindestens 16 Jahre alt sein müssen.

Dies geht aus einem Twitter-Eintrag des Blogs WABetaInfo hervor. Demnach würden die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp ab dem 25. Mai dieses Jahres in Kraft treten. Welche und wie viele Länder von den Änderungen betroffen sein werden, steht noch nicht fest.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 12, 2018