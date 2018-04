Bill Gates und Angelina Jolie sind die am meisten bewunderten Menschen

Bill Gates hat sich aus dem Tagesgeschäft des von ihm mitgegründeten Softwarekonzerns Microsoft zwar zurückgezogen, von seiner Anziehungskraft hat der Unternehmer jedoch nichts eingebüßt. Dass der 62-Jährige laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov noch heute der am meisten bewunderte Mann der Welt ist, verdankt er sicher auch seinem sozialen Engagement.

Ähnliches lässt sich auch von Barack Obama sagen. Der ist zwar seit mehr als einem Jahr kein US-Präsident mehr. Seine Äußerungen zum weltpolitischen Geschehen haben dennoch Gewicht. Kein Wunder also, dass der Politiker bei der YouGov-Umfrage hinsichtlich der am meisten bewunderten Menschen der Welt auf Platz zwei landet. Sein Nachfolger Donald Trump übrigens belegt auf der Liste die Position 17. Nur 2,1 Prozent der im Januar online befragten 37.000 Menschen in 35 Ländern gaben an, ihn zu bewundern. Die Plätze drei bis fünf sichern sich die Martial-Arts-Legende Jackie Chan, Xi Jinping, der Generalsekretär der kommunistischen Partei Chinas, und Alibaba-Gründer Jack Ma.

Von den Frauen weltweit wird keine mehr bewundert als die Schauspielerin Angelina Jolie. Die ehemalige First Lady Michelle Obama war nicht nur während der Präsidentschaft ihres Mannes äußerst populär. Sie genießt noch heute weltweit Wertschätzung. Auf dem YouGov-Ranking landet sie, wie ihr Mann, auf Platz zwei. Den dritten Platz belegt die US-Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey, gefolgt von der britischen Königin Elizabeth II. und der Politikerin Hillary Clinton auf den Rängen vier und fünf.

Von Merkel bis Jauch

Die beiden Obamas haben auch und vor allem in Deutschland Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen. Beide belegen hierzulande jeweils Platz eins der am meisten bewunderten Männer resp. Frauen. Auf Platz zwei landen jeweils der Dalai Lama und Queen Elizabeth II. Angela Merkel hat trotz des holprigen Starts in ihre vierte Amtszeit offenbar wenig von ihrer Popularität eingebüßt. Die Kanzlerin landet auf Platz drei der in Deutschland am meisten bewunderten Frauen. Bill Gates belegt bei den Männern den dritten Rang. Außerdem bewundern wir Deutsche den kürzlich verstorbenen Astrophysiker Stephen Hawking und Silvia, die Königin von Schweden (Platz vier) sowie den Moderator Günther Jauch und die Schauspielerin Julia Roberts, die jeweils auf der Position fünf landen.