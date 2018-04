Die besten Laptop-Hersteller: Apple und Samsung abgeschlagen!

Apple verliert immer mehr an Relevanz auf dem Notebook-Markt. Das zumindest meint das Laptop Magazine, das auch dieses Jahr eine Liste mit den „Best & Worst Laptop Brands“ erstellt hat.

Demnach landen Apples Notebooks nach Berücksichtigung von Faktoren wie Support, Design, Innovation und Produktqualität auf dem abgeschlagenen siebten Platz. Im Vergleich zur vorjährigen Platzierung verliert der Hersteller damit zwei Plätze.

Apple überzeuge zwar nach wie vor im Bereich technischer Support, allerdings unternehme der Hersteller „nichts“ in Sachen Innovation, so das Magazin in seiner Begründung. Das Fazit: „Apple fokussiert sich offenbar nicht mehr in dem Ausmaße auf sein Laptop-Geschäft wie früher.“

Die besten Notebooks stellt laut Laptop Magazine Lenovo her. Der chinesische Elektronik-Hersteller belegt das zweite Jahr in Folge den Spitzenplatz. Der Grund: Lenovo stelle „fantastische Produkte“ her, angefangen mit dem „schönen“ ThinkPad X1 Carbon, dem einzigen Gerät im Test, das fünf Sterne bekommen hat, bis hin zum „vielseitigen“ Yoga 920.

Notebooks nicht mehr im Fokus

Die Plätze zwei und drei sichern sich die Notebook-Hersteller HP und Dell. Einen fünftplatzierten gibt es dieses Jahr nicht. Dafür teilen sich Acer und Asus die Position vier. Ersterer verstehe es, Premiumprodukte für den mittleren und oberen Preissektor herzustellen, so das Magazin. Letzterer sei ein „Leader“ in Sachen Design und Markenwert.

Und wie schlägt sich Samsung, Apples größter Konkurrent zumindest auf dem Smartphone-Markt? Der koreanische Hersteller landet wie schon letztes Jahr auf Platz neun. Das schlechte Ergebnis hat einen ähnlichen Grund wie das ernüchternde Resultat bei Apple: Samsung schenke seinen Notebooks nur die Hälfte der Liebe, die er seinen Handys schenkt.