Für Spiele-Nostalgiker: Action-Plattformer „Fox n Forest“ vor dem Release

Sein erstes Games-Projekt finanzierte der Münchner Independent-Spieleentwickler Bonus Level Entertainment über die US-Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Nun ist der 2D-Action-Plattformer „Fox n Forests“ nicht nur fertig, er hat auch ein Release-Datum.

Wie Gamesmarkt des Medienmagazins Mediabiz berichtet, ist „Fox n Forests“ ab dem 17. Mai dieses Jahres für die Spielekonsolen Xbox One, PlayStation 4 und Switch sowie für PC, Linux und Mac erhältlich. Allerdings soll das Spiel „nur in digitaler Form“ erscheinen, so das Branchenportal. Den Vertrieb des Spiels hat der Distrbutor EuroVideo übernommen, der es unter dem neu gegründeten Label Wild River vermarktet.

Der Spieler schlüpft in „Fox n Forests“ in die Rolle eines Fuchses namens Rick the Fox. Dieser kämpft gegen eine scheinbar übermächtige Armee aus baumähnlichen Wesen und Kreaturen, die halb Pflanze und halb Tiere sind. Sie alle gehören zu einer bösen Macht, die eine tödliche fünfte Jahreszeit einführen will.

Action, Abenteuer, Puzzle

Bonus Level Entertainment sammelte auf der Crowdfunding-Seite Kickstarter für „Fox n Forests“ mehr als 107.000 Euro von fast 1.500 Unterstützern. Das Unternehmen überzeugte die Spender unter anderem mit dem Argument, dass es sich bei dem Spiel um einen „Action-Plattformer mit Abenteuer und Puzzle-Elementen“ handele. Inspiriert worden sei es von den „ruhmreichen Tagen des 16 Bit und zeitlosen Klassikern wie „Super Ghouls’n Ghosts, „Wonder Boy in Monster World“ und „ActRaiser 2“ sowie den „Castlevania“- und „Zelda“-Reihen.“