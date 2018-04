Apples AR-/VR-Headset soll bereits 2020 erscheinen

Apple-Chef Tim Cook hat in der Vergangenheit immer wieder betont, welchen Stellenwert sein Konzern der AR-Technologie beimisst. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Apple an einem eigenen AR-/VR-Headset arbeitet. In absehbarer Zeit schon soll das Gerät auf den Markt kommen.

Laut einem Bericht des IT-Magazins CNET handelt es sich bei Apples Headset um ein Gerät, das ohne Smartphone und Rechner auskommen wird. Das Gerät werde kabellos und via WiGig-Technologie an eine Box gekoppelt sein, die mit einem von Apple gestalteten Prozessor ausgestattet sein wird. Das Headset selbst, angeblich eine Kombination aus AR und VR, werde mit zwei 8K-Bildschirmen ausgestattet sein. Das Gerät habe den Codenamen T288 und könnte bereits in zwei Jahren auf den Markt kommen.

Augmented Reality: das große Ding der Zukunft?

Apple nimmt das Thema Virtual und Augmented Reality sehr ernst. Dabei sieht Konzernchef Tim Cook vor allem in der AR-Technologie großes Potenzial. In einem Interview in der Fernsehsendung „Goog Morning America“ sagte der Unternehmer letztes Jahr, dass AR unseren Umgang mit Technologie „für immer verändern“ werde. Die aktuellen AR-Produkte betrachtet er allerdings als noch nicht marktreif. Insofern darf man gespannt sein, ob das Headset seines Unternehmens die Nutzer zufriedenstellen werden.

Augmented Reality unterscheidet sich von Virtual Reality insofern, als sie die reale Umgebung des Nutzers um virtuelle Elemente, projiziert auf eine Brille, erweitert. Bei Virtual-Reality-Geräten taucht der Nutzer über ein Headset vollständig in eine künstliche Welt ein.