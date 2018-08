LibreOffice 6.1 ist da

Die Document Foundation stellt LibreOffice 6.1 vor, das ab sofort verfügbar ist. Die Windows-Version ist besser an die graphischen Vorgaben von Microsoft angepasst.

Der neue Symbolstil für Windows namens Colibre orientiert sich an den Microsoft-Designrichtlinien. So soll die Benutzeroberfläche der Open-Source-Lösung besser mit Windows harmonieren. Grafiken werden in vielen Fällen deutlich schneller und reibungsloser geladen.

Die Menüs in Draw wurden neu geordnet und ein neues Seitenmenü hinzugefügt. Vom Erscheinungsbild passt sich Draw damit an die anderen LibreOffice-Module an.

Die Benutzeroberflächen aller Module der Online-Lösung sind weitreichend verbessert worden. Gleichzeitig erfolgt damit eine Harmonisierung der Oberfläche der Online-Variante mit der Desktop-Version. Der EPUB-Exportfilter ist verbessert, ebenso die Online-Hilfeseiten.

Ein YouTube Video zeigt die wichtigsten neuen Funktionen der Version 6.1:

Interessenten können die Version 6.1 ab sofort herunterladen.

Systemanforderungen für proprietäre Betriebssysteme sind Microsoft Windows 7 SP1 und Apple macOS 10.9.

Builds des neuesten Online-Quellcodes sind als Docker-Images verfügbar.

Was ist LibreOffice?

LibreOffice ist ein Office-Paket. Mit einer klaren Oberfläche und Werkzeugen können Anwender Tools wie bei Microsoft Office in etwa nutzen.Die Lösung vereint mehrere Anwendungen: Writer, die Textverarbeitung; Calc, die Tabellenkalkulation; Impress, das Präsentationsprogramm; Draw, das Zeichenprogramm; Base, die Datenbankverwaltung; Math, der Formeleditor.

Neben den vielen Funktionen, die die Lösung standardmäßig bereitstellt, ist es durch Erweiterungen (Extensions) einfach erweiterbar. Auf einer eigens dafür eingerichteten Plattform finden Anwender jede Menge Funktionen und Dokumentvorlagen.

Generell: LibreOffice ist eine freie und quelloffene Software. Das Projekt ist offen für neue Mitstreiter und neue Ideen. Die Software wird täglich von einer großen und engagierten Benutzer-Community getestet und verwendet. Auch User können sich beteiligen und Einfluss auf die zukünftige Entwicklung nehmen.

Quelle Titelbild: LibreOffice / Screenshot via YouTube