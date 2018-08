Apple iOS 12: Die neuen Funktionen

Apple spendiert dem iPhone und dem iPad mit dem neuen Betriebssystem iOS 12 neue Funktionen und höhere Geschwindigkeit.

Im Fokus des neuen Betriebssystems iOS 12 steht in erster Linie die höhere Geschwindigkeit, außerdem legt Apple Wert auf Abwärtskompatibilität. Kurz gesagt, was auf iOS 11 funktioniert, läuft auch auf iOS 12. Das neue Betriebssystem wird etwa in einem Monat verfügbar sein – wem das zu spät ist, kann bereits jetzt am Apple Beta Software-Programm teilnehmen.

Die Anmeldung zum Programm findet ihr hier. Mit iOS 12 sollen Apps unter höherer Belastung doppelt so schnell starten, die Tastatur bis zu 50 Prozent schneller angezeigt werden und die Kamera bis zu 70 Prozent schneller gestartet werden.

Die neuen Funktionen im Überblick