Amazon und Netflix wollen Kinos kaufen

Ihre Streaming-Dienste reichen Amazon und Netflix nicht mehr. Mittlerweile sind sie in den USA auf der Jagd nach Kinos.

Sowohl Amazon als auch Netflix setzen mit ihren Streaming-Diensten mittlerweile Milliarden um. Nun wollen sie noch mehr. Laut dem Nachrichtendienst Bloomberg liefern sich beide einen Bieterwettbewerb um die Kinokette Landmark Theaters in den USA. Beide verfolgen anscheinend das Ziel, ihre von den hauseigenen Filmstudios produzierten Titel auf diesem Weg in die Kinos zu bekommen.

Bislang zeigte Hollywood den Streaming-Anbietern die kalte Schulter. Amazon Studios hat zwar 2017 zwei Oskars für den beste Hauptdarsteller und das Drehbuch des Dramas „Manchester by the Sea“ abgeräumt, aber auch Kritik auf sich gezogen. Star-Regisseur Steven Spielberg sagte, solche Sachen, die kaum in den Kinos gezeigt wurden, sollten nicht für Oscars nominiert werden.