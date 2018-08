Im Überblick: Die besten Spiele der gamescom 2018

Die gamescom in Köln hat ihren festen Platz im Kalender deutscher Spieleliebhaber. Kurz nach der Sommerpause und knapp vor der IFA in Berlin zieht es jährlich Groß und Klein der Gaming-Branche in den Westen Deutschlands. Seit heute stehen die Tore für den erwarteten Massenansturm offen. CNET ist vor Ort und liefert die ersten Ergebnisse der gamescom awards 2018 direkt hier im Überblick.

Und Überraschung, die besten Spiele 2018 stehen bereits fest. Direkt im Anschluss an die feierliche Eröffnung der gamescom wurden die gamescom awards in insgesamt elf Genre- und fünf Plattform-Kategorien statt. Erstmals waren Wildcard-Besitzer live vor Ort sowie viele weitere gamescom-Fans im Livestream auf gamescom.de. Mehr als 100 Spiele waren für Awards nominiert.

Und das sind die Gewinner: Der Platformer „Ori and the Will of the Wisps“ von Microsoft hat gleich in zwei Kategorien gamescom awards gewonnen, und zwar in der Kategorie Best Console Game Microsoft Xbox One und die Genre-Kategorie Best Puzzle/Skill Game. Mit „Forza Horizon 4“ als Best Racing Game bringt es Microsoft damit auf Siege in drei Kategorien.

Ebenso viele Auszeichnungen räumt Activision Blizzard ab: Der Titel „Sekiro: Shadows Die Twice“ ist das Best Action Game. „Call of Duty: Black Ops 4“ erhielt die Auszeichnung als Best Social/Online Game und „Destiny 2: Forsaken“ als Best Add-on/DLC.

Über jeweils zwei Auszeichnungen können sich Koch Media (Best Casual Game „Team Sonic Racing“ und Best Strategy Game „Total War: Three Kingdoms“) und Nintendo (Best Family Game „Super Mario Party“ und Best Console Game Nintendo Switch „Super Smash Bros. Ultimate“) freuen.

Die ersten Gewinner des gamescom awards 2018 im Überblick

Kategoriegruppe: Genre

Best Action Game

Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard) Best Add-on/DLC

Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

Best Casual Game

Team Sonic Racing (Koch Media) Best Family Game

Super Mario Party (Nintendo) Best Puzzle/Skill Game

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft) Best Racing Game

Forza Horizon 4 (Microsoft) Best Role Playing Game

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment) Best Simulation Game

Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment) Best Social/Online Game

Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard) Best Sports Game

FIFA 19 (Electronic Arts) Best Strategy Game

Total War: Three Kingdoms (Koch Media)

Kategoriegruppe: Platform

Best Console Game Sony

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment) Best Console Game Microsoft Xbox One

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft) Best Console Game Nintendo Switch

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) Best PC Game

Anno 1800 (Ubisoft) Best Mobile Game

Shadowgun War Games (MADFINGER Games)

Quelle Titelbild: KölnMesse