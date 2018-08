IFA 2018: Samsung bringt 8K Fernseher

Ein echtes Highlight auf der IFA 2018 sind die Fernseher der Q900 Serie von Samsung. Die drei Modelle der QLED 8K TV Q900 Serie gibt es in 65 (163 cm), 75 (189 cm) und 85 Zoll (216 cm). Die extrem hohe Bildqualität wird durch die vierfache 4K-Auflösung, extrem hohe Helligkeitswerte von bis zu 4.000 Nits (85 Zoll Modell), enorm tiefes Schwarz dank Direct Full Array Elite und 100 Prozent Farbvolumen möglich. Ungeachtet der Auflösung des Ausgangsmaterials optimiert der Quantum Processor 8K mithilfe von künstlicher Intelligenz Bild und Ton.

Echte Inhalte für 8K gibt es aber noch nicht. Dagegen gibt es bereits viele Videos in 4K. Samsung verlässt sich auf Upscaling, um die 4K Auflösung in die riesige Menge an Pixeln der Q900 Serie aufzufüllen. Die Frage ist, ob das menschliche Auge mit dem Vorteil von 8K überhaupt umgehen kann.

Der Samsung QLED 8K TV wird ab Mitte Oktober in Deutschland im Handel verfügbar sein. MediaMarktSaturn ist in Deutschland zunächst exklusiver Vermarktungspartner zum Verkaufsstart von Samsung QLED 8K im Herbst.

Samsung QLED 8K TV im Überblick (alle Preise UVP inkl. MwSt.):

GQ65Q900 – 4.999 €

GQ75Q900 – 6.999 €

GQ85Q900 – 14.999 €

Alle Modelle sind ab Mitte Oktober 2018 im deutschen Handel erhältlich.

Quelle Titelbild: Evernine Group