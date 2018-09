Science Fiction? Dieser Hai überrascht Wissenschaftler

Besonders bedrohlich wirkt der Schaufelnasen-Hammerhai, auch bekannt als kleiner Hammerhai, mit seiner Körpergröße von etwa einem Meter ohnehin nicht. Er kommt in tropischen Gewässern vor.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Samantha C. Leigh an der University of California hat nun herausgefunden, dass der Hai sich nicht nur von kleinen Seetieren und Krebsen, sondern sich auch von Seegras ernähren kann.

Leigh erklärt: „Schaufelnasen-Hammerhaie haben ein Verdauungssystem, das denen größerer Arten entspricht, von denen bekannt ist, dass sie sich ausschließlich von Fleisch ernähren. Wir müssen jetzt überdenken, was ein Fleischfresser-Eingeweide bedeutet.“

Die Forscher arbeiteten mit fünf Haien in Gefangenschaft, denen sie ein Futterangebot aus zehn Prozent Krebsen und 90 Prozent Seegras vorsetzten. Es stellt sich heraus, dass die Haie das Seegras fraßen und verdauen konnten.

Leigh betont die möglichen Auswirken auf das Ökosystem: „Wir müssen die Rolle des häufig vorkommenden Schaufelnasen-Hammerhais in fragilen Seegrasumgebungen neu bewerten, damit wir diese Habitats besser managen können.“

Quelle Titelbild: Wikipedia/Creative Commons