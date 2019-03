Samsung Galaxy Watch – Smart, Sportlich & Schick

Mit individualisierbarem Design und diversen Tracking Funktionen ist die Samsung Galaxy Watch Active ein toller Begleiter für den sportlichen Lebensstil. Ab heute ist die neue Smartwatch erhältlich.

Persönlicher Lifestyle Coach

Das neue Wearable der Samsung Galaxy Familie ist smart, sportlich und schick. Die Watch wird in einem sportlichen Design geliefert mit einem Aluminium Gehäuse und einem Kautschuk Armband – eben sehr sportlich. Durch individualisierbare Ziffernblätter und Austauschbaren Armbändern kann der Nutzer die Smartwatch auf seinen eigenen Geschmack und verschiedene Szenarien anpassen. So kann die Uhr auch stilvoll in Leder getragen werden. Die Watch selbst ist in schwarz, silber, rose gold und grün erhältlich.

Laut Samsung soll die Galaxy Watch seine Kunden zu einem ausgeglichenen Lebensstil helfen. Der Begleiter ist dabei in der Lage automatisch zu erkennen wie sich der Nutzer gerade bewegt – ob rennen, Fahrrad fahren, rudern oder auf dem Crosstrainer. Die Smartwatch soll als eine Art Lifestyle Coach dienen, indem der Nutzer sich Tagesziele setzen, seine Stressbelastungen messen kann und dem Nutzer Tipps wie beispielsweise Atemübungen bereitgehalten werden. Die Galaxy Watch trackt hierfür Bewegung, Schlaf, Belastung und Gesundheit.

Vernetzter Alltag mit der Galaxy Watch

Die neue Uhr lässt sich nicht nur mit den anderen Samsung Geräten sondern auch mit diversen anderen, unter anderem auch iOS Geräten verbinden. Über Samsungs Sprachassistent Bixby kann der Nutzer die Watch steuern und sogar Nachrichten versenden, auch wenn das Smartphone nicht in der Nähe ist. Die Partnerschaft mit Spotify und anderen Services ermöglicht es also beim Joggen Musik zu hören, Nachrichten zu verschicken und dabei seine Fitness Werte zu tracken – ohne Smartphone.

Zum heutigen Launch der Samsung Galaxy Watch kündigt der smarte Hersteller auch seine True Wireless-Kopfhörer die Galaxy Buds an. Die Technik der smarten Ohrstöpsel kommt dabei vom Audio-Spezialist AKG. Die Galaxy Watch Active ist ab jetzt im Handel und im Samsung Online Shop ab 249 Euro erhältlich. Die smarten Kopfhörer gibt es ab Ende März für 149 Euro.