Flashsale: Das Samsung Galaxy M20 für nur 3 Tage

Samsungs M-Serie hat bislang keinen Fuß auf dem deutschen Markt gesetzt. Mit dem Galaxy M20 soll sich das ändern – aber nur für drei Tage.

Samsungs neues Einsteiger Smartphone wirbt mit einem sogenannten Infinity-V Display und einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer interessiert ist sollte sich aber gleich einen von drei Terminen in den Kalender eintragen. Das Galaxy M20 wird nämlich nur im Rahmen von drei Flashsales am 18. und 25. März sowie am 1. April verfügbar sein.

Für ein Einsteiger Gerät ist das Smartphone der M-Serie mit einem 5.000mAh Akku und einem Leistungsstarken Octacore Prozessor top ausgestattet. Das 6,3 Zoll Display streckt mit Ausnahme der V-Aussparung für die 8 MP-Frontkamera über die gesamte Vorderseite. Die Dual-Hauptkamera schießt mit einer 8MP, F1.9 Blende sowie einem 5 MP Weitwinkelobjektiv. Gebunkert werden die Schnappschüsse auf dem 64 GB großen internen Speicher oder optional auf einer bis zu 512 GB SD-Karte.

Die Flashsales des Galaxy M20 laufen exklusiv über Amazon und den Samsung Online Shop. Für 229 Euro gibt’s das Smartphone in Charcoal Black und Ocean Blue.

Quelle Titelbild: Samsung