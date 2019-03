Kino für Unterwegs – Das neue Sony Xperia 10

Das Sony Xperia 10 ist komplett auf Unterhaltung ausgelegt. Im 21:9 Format schaut Ihr Filme wie im Kino.

Filme werden mit dem neuen Sony Xperia nicht nur im 21:9 Format geschaut, sondern auch gedreht. Mit der 15 MP sowie 8 MP Dual-Hauptkamera werden Videos im selben Format gedreht wie die Blockbuster aus Hollywood. Games, Filme und der Multitasking Modus laufen dank des Qualcomm Snapdragon 630 Prozessors super flüssig.

Die Vorteile des für ein Smartphone ungewöhnlichen Formates lassen sich vor allem im Multitasking Modus spüren. Mithilfe eines Sensors wird dieser ganz einfach eingeschalten und zwei Apps können auf dem länglichen Bildschirm gleichzeitig bedient werden.

Das volle Unterhaltungserlebnis soll mit High Resolution Audio und DSEE HX garantiert werden. Die Technologie soll astreine Klangqualität in eure Filme und Musik bringen.

Ab heute ist das Sony Xperia 10 in Navy, Black, Silver und Pink für 349 Euro erhältlich. Das 10 Plus gibt es auch in Gold für 429 Euro.

Quelle Titelbild: Sony