Die lukrativsten Industrien im IT-Sektor

Der IT-Sektor ist inzwischen breit diversifiziert. Entsprechend ist es nicht ganz so einfach, die besten Investmentmöglichkeiten in diesem Bereich zu finden. Denn einige Bereiche in der IT entwickeln sich derzeit besser als andere. Vor allem wenn man plant, hier Geld in Aktien zu investieren, sollte man sich mit den aktuellen Entwicklungen intensiv auseinandersetzen, um die richtigen Entscheidungen zu fällen. Denn diese Branche ist schnelllebig und erfordert eine genaue Analyse, um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Cloud Computing

Der Bereich Cloud Computing hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Nahezu alle großen Konzerne im IT-Service- und Software-Bereich haben zuletzt im Bereich Cloud Computing stark investiert und sich einen teils erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in diesem Bereich geliefert. Als aktuelle Gewinner im Bereich Cloud Computing hat sich eindeutig Amazon hervorgetan. Das Unternehmen, welches vornehmlich ein Handelsriese ist – es handelt sich immerhin um den größter Retailer im Bereich Online-Handel – hat die Zeichen der Zeit zuallererst erkennt und die Tochter AWS (Amazon Web Services) ins Leben gerufen. Inzwischen trägt dieser Bereich stark zu den Gewinnen des Konzerns insgesamt bei. Aber auch Microsoft durch Azure Cloud ist im Bereich Cloud Computing stark vertreten, ebenso Google alias Alphabet.

Halbleiter-Industrie

Die Halbleiter-Industrie ist jener IT-Bereich, der, was die Hardware anbelangt, zuletzt die größten Erfolge erzielen konnte. Diese Entwicklung war zunächst angetrieben von der boomenden Videospielindustrie, gefolgt vom Blockchain-Mining in den vergangenen Jahren. Jetzt schickt sich ein weiterer IT-Trend an, die Halbleiter-Industrie zu beflügeln: Der Bereich künstliche Intelligenz. Denn KI ist ebenfalls sehr rechenintensiv und benötigt vor allem Grafikkarten-Power. Zwei Unternehmen, die zuletzt in diesem Bereich sehr erfolgreiche Jahre erlebt haben, sind AMD und Nvidia.

Blockchain

Blockchain ist jenes Segment in der IT, dass aktuell vielleicht die eindrucksvollste Entwicklung durchmacht. Mit Bitcoin als Start hat sich die Blockchain-Industrie rasch zu einem eigenständigen Segment entwickelt, in dem besonders viele Innovationen zu beobachten sind. Inzwischen haben auch zahlreiche etablierte Unternehmen Blockchain-Abteilungen eröffnet. Aktiv in diesem Bereich sind etwa IBM, Microsoft und Amazon. Aber auch Unternehmen aus dem Finanzbereich experimentieren mit Blockchain-Technologie, so wie etwa zuletzt JP Morgan.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist jener Bereich in der IT-Branche, in welchem in den vergangenen beiden Jahren mit Abstand das meiste Risikokapital geflossen ist. Die Erfolge von Unternehmen wie Facebook und Google sind in großem Maße auf sehr wichtige Entwicklungen von KI-Anwendungen zurückzuführen. Inzwischen kommt KI in nahezu jedem Sektor zum Einsatz, zum Beispiel auch, um den besten Zeitpunkt für Investments zu bestimmen. Insbesondere im Bereich des Forex-Handels und der CFDs, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind, ist das Potenzial groß. Wer davon profitieren möchte, sollte sich ein Konto bei einem Online-Broker wie Plus500, der auf Aktiendepot.com getestet wird, einrichten.

Wenn man im IT-Bereich die wahren Perlen als Investment finden möchte, muss man sich genügend Zeit nehmen, um diesen mittlerweile riesigen Bereich gut einschätzen zu können. Nur wenn man eine entsprechende sorgfältige Auswahl getroffen hat, sollte man tatsächlich investieren, denn der Bereich entwickelt sich schnell und ist vielen Schwankungen unterworfen. Generell sollte man immer Sorgfalt walten lassen, wenn man plant, zu investieren, nicht nur in diesem Bereich. Überhastete Entscheidungen treffen nicht selten zu Entscheidungen, die man im Nachhinein bereuen könnte. Grundsätzlich ist der IT-Bereich nach wie vor überaus attraktiv, insbesondere in den hier vorgestellten neuen Segmenten.

Quelle Titelbild: marchmeena29 / iStock