Huawei Y6 2019: Das Einsteigerhandy für die Generation Y

Surfen, Gamen und Chatten auf einem 6,1-Zoll Display für 149 Euro. Das Huawei Y6 2019 ist mit neuen Features und einem frischen Design auf die junge Generation ausgerichtet.

Selfie Kamera mit Low-Light Filter

Für einen Preis von 150 Euro wäre es verrückt eine High-End Kamera zu erwarten – dennoch verspricht Huawei mittels einer intelligenten Kamera gelungene Bilder mit dem Y6. Die 8-Megapixel Selfie-Kamera ist hierfür mit einem Blitz, dem sogenannten Selfie Toning Flash 2.0 und einem Low-Light Filter ausgestattet. Bei schlechten Lichtverhältnissen soll die Technik trotz allem gelungene Bilder erzielen. Die Hauptkamera wird vom Ambient Light Filter unterstützt und schießt mit 13 Megapixel und einer Blende von 1,8.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Smartphone bietet zwar nur 32 GB Internen Speicher, mit einer SD-Karte könnt ihr euch aber mit bis zu 512 GB Massenspeicher austoben. Das Einsteiger-Phone hat mit einem 3.020 mAh Akku viel Power und steigert somit seinen Preis-Leistung Wert. Laut Hersteller laufen Games und Apps auch im Split-Screen flüssig dank des eigen hergestellten Quad-Core-Prozessors. Das neueste Android 9.0 Betriebssystem ist auch mit an Bord.

Der Style der neuen Generation

Mit dem Huawei Y6 will das Unternehmen an den Style der jungen Generation anknüpfen und wirbt mit seiner Individualität. Hierfür wurde die Rückseite des Phones in der Farbe Amber Brown mit einem Kunstleder Gehäuse abgedeckt. Alternativ gibt es das Handy auch mit einem Herkömmlichen Backcover in Sapphire Blue und Midnight Black.

Mit der Gesichtserkennung wird für ein einfaches Entsperren des neuen Modells gesorgt. Der von Huawei gewohnte Fingerabdruck-Sensor ist aber in der Deutschen Variante nicht verbaut.

Mit einem sehr niedrigen Preis von 149 Euro sollte das Huawei Y6 2019 dem Budget der meisten Studenten und Jugendlichen in die Karten spielen. Ab heute ist das Smartphone im Handel erhältlich.

Quelle Titelbild: Huawei