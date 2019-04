VAIO ist in Europa zurück und stellt gleich zwei neue Notebooks vor

Die VAIO Corporation zog sich 2014 nach der Abspaltung von Sony aus dem internationalen Markt zurück. Jetzt ist der Hersteller mit Sitz in Japan auf dem Europäischen Markt zurück und stellt mit dem A12 und dem SX14 gleich ein neues 2-in-1 und ein Notebook vor.

Nachdem Sony die Marke Vaio in 2014 fallen ließ wurde sie kurz darauf von den Investoren Japan Industrial Partners übernommen. Nach dem Neuanlauf in Japan belief sich der Vertrieb nur noch auf den amerikanischen und asiatischen Markt. Jetzt ist die Marke auch in Deutschland zurück.

Sowohl das 2-in-1 als auch das Notebook wiegen rund ein Kilo und bringen eine Akkulaufzeit von bis zu 7,5 bzw. 8,5 Stunden. Mit dem in beide Geräte verbaute Fingerabdrucksensor halten das A12 und das SX14 mit den derzeitigen Trends mit. Neben einer Vielzahl an Anschlüssen wie VGA, HDMI und USB 3.1 Gen 2 haben die beiden Devices jeweils ihre eigenen Feinheiten.

Vaio SX14

Das neue Notebook hat power. Der Fokus lag beim neuen Flaggschiff auf der Arbeitsgeschwindigkeit. Und das Tuning der eingebauten Intel i7 oder i5 Prozessoren soll die Rechengeschwindigkeit deutlich gesenkt haben. Das Unternehmen nennt es TruePerformance und verspricht für Business-User und Privatpersonen ein schnelleres Produkt als die seiner Konkurrenten. In den Farben silber, schwarz und pink gibt es das Notebook. Je nach Ausstattung ist das SX14 für 1999 Euro bis 2599 Euro erhältlich.

Vaio A12

Als 2-in-1 lässt sich das Vaio A12 mit der Tastatur, dem Finger oder dem mitgelieferten Digitizer Pen bedienen. Die Scharniere und das Tablet-Dock sind mit einer stabilisierenden Klappe flexibel und standfest. So lässt sich das Display und die Tastatur neigen, um ein ergonomisches Schreiben zu versichern. Das Portable Device ist für 2.299 Euro bis 2.799 Euro zu kaufen.

Die beiden Geräte der nächsten Generation werden exklusiv über den Vertriebspartner Trekstor und im Vaio Webshop verkauft.

Quelle Titelbild: Vaio