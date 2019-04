Acer: Die neuen LED- und Laser-Projektor Serien

Mit der PL- und PD-Serie setzt Acer auf die Vorteile der alternativen Lichtquellen LED und Laser. Mit einer Lebensdauer von rund 30.000 Stunden sind die neuen Projektoren nicht nur umweltfreundlicher durch den geringeren Energieverbrauch, sondern auch Kosteneffizienter.

Laser-Projektor mit 360 Grad-Fähigkeit

Bis zu 5.500 Lumen und dabei 30 Prozent an Energie sparen. Acer will mit seinem Laser-Projektor herkömmliche Hochdruck-Lampen aus dem Spiel kicken. Dabei sind sie auf Große Räume wie Konferenzsälle, Museen oder Eventlocations ausgelegt. Die Auflösung von 1.920 x 1.200 soll für scharfe und satte Bilder sorgen. Mit dem Laser wird das RGB-Farbspektrum zum Großteil abgedeckt, so werden die Bilder sehr hell und kontrastreich.

Durch die „360 Grad-Projektion“ sind ungewöhnlichere Bilder an den Wänden, auf dem Boden oder an der Decke möglich. Über eine LAN-Schnittstelle kann Acers neuer Beamer zentral angesteuert werden und sogar mit einem 100 Meter langen Kabel mit dem Internet verbunden werden. Laser-Projektoren haben auch den Vorteil, dass die Aufwärm- und Abkühlzeiten vernachlässigbar klein sind.

Die PL-Serie ist mit zwei HDMI-Ports, drei VGA- und drei Audio-Anschlüssen verbaut und somit für die meisten Gerät kompatible.

Portabler LED-Projektor für den Geschäftsmann

Die Modelle der PD-Serie sind auf die Bedürfnisse des Business Man angepasst. So breit wie ein Din-A4 Blatt und nur 6 cm hoch ist der LED-Projektor einfach auf ein auswärts Meeting mitgebracht. Die dafür notwendige Tragetasche wird im Lieferumfang dazu gegeben. Den besonders großen NSTC-Farbraum deckt der Projektor zu 85 Prozent und soll so für gesättigte Abbildungen sorgen. Dabei schadet die Full HD-Auflösung keineswegs.

Acer sieht die LED-Projektoren als die Technologie der Zukunft. Bei 2000 ANSI Lumen sollen Bilder doppelt so hell wirken wie bei herkömmlichen Hochdruck-Lampen gleicher Leuchtstärke.

Eine Sekunde dauert das ein- und ausschalten nur und wie die Laser-Serie ist PD-Serie auch der „360 Grad-Projektion“ mächtig.

Beide Projektor Serien sind mit integrierten Lautsprechern versehen.

Preise

Die Projektoren der Acer PL-Serie sind zu folgenden unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen erhältlich:

PL6610T: 1.999 Euro

PL6510: 1.699 Euro

Die Projektoren der Acer PD-Serie sind zu folgenden unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen erhältlich:

PD1520i: 999 Euro

PD1320Wi: 799 EUR