Acer Aspire: Das können die neuen Notebooks –next@acer2019

Mit der Bestseller-Serie in die nächste Runde. Von der next@acer2019 aus New York berichten wir euch über Acers neueste Devices. Mit Acers Aspire 3, 5 und 7 Notebooks ist für alle User vom Pro bis zum Einsteiger was dabei.

Auf dem Global Press Event „next@acer2019“ in New York zeigt Acer alles was das Unternehmen in Sachen Notebooks und PCs zu bieten hat. Zwischen neuen Business Laptops und Gaming PCs kristallisiert sich aber eine Serie als ganz klarer All-Rounder heraus. Die Acer Aspire Devices sind sich zwar im Anschein ähnlich, aber technisch auf ihre User abgestimmt.

Acer Aspire 7: Für alle Prosumer

Für alle Pros, Designer und Content-Ersteller – das Aspire 7 hat Power an Bord. Kriecht man unter die schicke Aluminiumhaube des Notebooks gelangt man zum schnellen Kern. Der 8th-Gen Intel Core i7-Prozessor ist für die Leistung zuständig und kann mit der neuesten NVIDIA GeForce GTX Grafikkarte und dem 16 GB RAM so einiges reißen. Mit einer 1 TB SSD und bis zu 2 TB HDD sollen große Dateien und Multitasking laut Hersteller zu einfachem Spiel werden.

15,6-Zoll Full HD Display und ein ganz schmaler Rand sowie intensive Farbtöne mit der Colour Intelligence machen das Device attraktiv für Designer, Photographen und alle Hobby-Pros. Der eingebaute HDMI-Anschluss schadet bei solchen Aufgaben auch nicht.

Neben dem neuen Touchpad und der hintergrundbeleuchteten Tastatur ist das Aspire 7 „Skype for Business“ zertifiziert und mit dementsprechend guten Lautsprechern gerüstet.

Acer Aspire 5: Der All-Rounder unter den Notebooks

Das Aspire 5 spielt im Mittelfeld. Kein Pro Device aber alles was der „Normalo“ mit Ansprüchen braucht. Es ist schlank hat einen 15,6-Zoll großen Full-HD-Screen und macht in Sachen Leistung auch nicht schlapp.

Mit Windows 10 wird der i5 bzw. i7 Prozessor betrieben und zusammen der NVIDIA oder AMD Grafikkarte ordentlich Leistung aus dem Device geholt. Optisch gibt das Notebook mit einem sandgestrahlten Aluminiumgehäuse auch was her und ist laut Acer für Blogger, Hobby-Photographen und Familien gemacht.

Acer Aspire 3

Als günstigstes Modell der neuen Modelle bietet das Aspire 3 ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Schlicht – aber mit angenehmer Haptik. Wahlweise kommt wird es das dreier Model mit einem 14-Zoll, 15,6-Zoll und sogar einem 17-Zoll großen Full HD-Display geben. Mit bis zu 512 GB SSD und 1TB HDD ist mit Blick auf den Preis viel Speicherplatz für Bilder und andere Medien geboten.

Wie seine größeren Geschwister verfügen die Aspire 3 Notebooks über eine Augenschonende BluelightShield Technologie einen HDMI-Anschluss und das Präzisions Touchpad. Im 17-Zoller ist sogar eine heutige Seltenheit zu finden – ein DVD-Laufwerk.

Preise und Verfügbarkeit

Laut Acer werden die Devices ab Juni für die folgenden Preise erhältlich sein:

Aspire 7-Serie | ab 999 Euro

Aspire 5-Serie | ab 699 Euro

Aspire 3-Serie | ab 499 Euro

Quelle Titelbild: cnet