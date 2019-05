Origin Access-Mitglieder aufgepasst: Diesen Monat gibt es Star Wars Klassiker

Jedi Knight: Jedi Academy, Battlefront II und Republic Commando. Old but gold – diesen Mai gibt es Star Wars Klassiker in der wachsenden Sammlung für Origin Access Mitglieder.

Die Sammlung ist stetig am Wachsen. Jeden Monat kommen neue Spiele in The Vault hinzu und ihr bekommt Zugriff auf die alten Star Wars Games. Unten findet ihr eine Liste und Beschreibung aller neuen Spiele, die euch in die tiefsten Ecken der Galaxis entführen werden.

Wer noch kein Mitglied ist oder Origin Access nicht kennt: Die Origin Access Mitgliedschaft ermöglicht Nutzern den Zugriff auf über 160 EA-Spiele und viele Play First Trials von noch nicht veröffentlichten Games. Die Sammlung wird alle Monate um neue Spiele ergänzt.

Neue Spiele im Mai 2019:

STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy – Spieler schlüpfen in die Rolle von Jaden Korr, einem Jedi-Schüler in der Ausbildung. Nach der Charakteranpassung und dem Bau eines eigenen Lichtschwertes müssen die Galaxis gerettet und die Ragnos’ Jünger aufgehalten werden.

STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) – Für die Republik! Spieler kämpfen für die 501. Elite-Legion und ziehen auf klassischen Schlachtfeldern überall in der Galaxis in den Kampf.

STAR WARS™ Republic Commando – Dieser Einzelspieler-First-Person-Titel spielt während der Klonkriege und lässt den Spieler einen Trupp von Elitesoldaten anführen.

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D – Spieler wählen ihren Lieblingssternenjäger und tragen Luftkämpfe gegen imperiale Elitepiloten aus.

STAR WARS™ Shadows of the Empire – Die Herrschaft des Dunklen Prinzen Xizor beginnt – in einem Abenteuer voller klassischer Star Wars-Schauplätze und -Modi.

STAR WARS™ X-Wing Alliance – Angriff! Spieler nutzen die vollen Fähigkeiten des Millennium Falken, um gegen das Imperium und den zweiten Todesstern in den Kampf zu ziehen.

STAR WARS™ Jedi Knight: Mysteries of the Sith – Spieler führen Mara Jade durch ihre Zeit als Jedi-Schülerin, schalten mit der Macht neue Kräfte frei und schützen die Rebellenbasis vor der Dunklen Seite.

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga – Im Galaktischen Bürgerkrieg und während der Klonkriege werden Strategieschlachten in Echtzeit bestritten.

STAR WARS™ Starfighter – Um einen friedlichen Planeten zu beschützen, gehen Spieler eine riskante Allianz ein. Es müssen gewaltige Armeen zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingesetzt werden, um zu siegen.

STAR WARS™ Episode I Racer – In diesem Rennspiel rasen Spieler durch einzigartige Welten aus der Star Wars-Galaxis und müssen dabei Methanseen, Meteoritenschauern und Tusken-Räubern ausweichen.

STAR WARS™ Rebellion – In diesem Strategiespiel wetteifern Spieler um die Unterstützung von mehr als 200 Welten, um die Galaxis nach eigenem Belieben zu beherrschen.

Quelle Titelbild: Origin