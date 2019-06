Amazon Prime Day 2019: Alle Infos auf einen Blick

Der große Feiertag des Konsums steht wieder an – der Amazon Prime Day 2019. Alle Infos zum Schnäppchen-Event gibt es hier.

Es geht wieder los – über 18 Länder, darunter Deutschland, dürfen sich auf den nächsten Amazon Prime Day freuen. Dann heißt es wieder Sonderaktionen wohin das Auge reicht.







Was ist der Prime Day?

Einmal im Jahr veranstaltet der Versandriese Amazon eine große Rabattschlacht. Natürlich hat es sich der US-Konzern nicht nehmen lassen und dem Tag einen eigenen Namen gegeben – Prime Day, benannt nach dem Bonusprogramm für Kunden „Amazon Prime“.

Bisher ging der Schnäppchenmarathon immer 24 Stunden lang. In diesem Jahr läuft der Prime Day das erste Mal allerdings volle 48 Stunden.

Wie kann ich am Prime Day teilnehmen?

Diese Frage ist rasch beantwortet. Geht am Prime Day auf amazon.de oder in eure Amazon App. Dort wird der Prime Day euch mit seinen Angeboten direkt ins Auge stechen. Einzige Voraussetzung: Ihr besitzt ein Amazon Prime Konto.







Was gibt es zu kaufen?

So ziemlich alles, was es sonst auch auf amazon.de gibt – Haushaltswaren, Elektronik, Games, Kleidung, Autozubehör. Aber Vorsicht: Viele Schnäppchenjäger sind vom Prime Day geblendet. Nicht alle Angebote sind wirklich die günstigsten im Web. Ein Blick beispielsweise zu idealo oder einem ähnlichen Vergleichsportal lohnt sich also gerade bei größeren Anschaffungen.

Wann findet der Prime Day 2019 statt?

In diesem Jahr startet der Prime Day am 15. Juli und dauert dann 48 Stunden lang.

Wer so lange nicht warten möchte, kann hier schon einmal in die Angebote reinschnuppern.

Quelle Titelbild: Amazon