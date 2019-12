Aus zwei mach eins – Wie Spielgenres immer mehr verschmelzen

Die Welt der Videospiele ist größer denn je, die Auswahl an Genres immens. Abkürzungen wie RPG, FPS, RTS, TBS und so weiter werden Menschen, die nicht selbst spielen, nur wenig sagen. Gamer kennen jedoch die vielen verschiedenen Spielgenres, die sich hinter den Buchstaben verstecken. Um das Spielvergnügen auf ein neues Level zu heben, werden inzwischen gerne verschiedene Spieltypen miteinander kombiniert.

Durch die Kombination von zwei einzelnen Spielgenres wird ein völlig Neues geschaffen, zum Beispiel aus einem puren RPG ein RTS-RPG-TPS. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auf die Abkürzungen verzichten. Nachfolgend sollen drei Spiele vorgestellt werden, die auf einzigartige Weise verschiedene Spielgenres miteinander kombinieren.

Battlejack

Das Spiel Battlejack ist ein Kartenspiel der besonderen Art, das auf iOS- und Android-Mobilgeräten gespielt wird. In erster Linie handelt es sich um ein strategisches RPG-Spiel (Role-Playing Game) mit Karten. Bei diesem Spielgenre geht es darum, sich ein starkes Kartendeck aufzubauen, indem man Karten sammelt und so die eigenen Helden entwickelt und verbessert. Im Kampf geht es dann darum, die entsprechenden Karten der Helden, Fähigkeiten und Aktionen zu legen, um den Gegner zu besiegen. Derartige Kartenspiele erfreuen sich mit bekannten Spielen wie Hearthstone auf eSports-Level einer zunehmenden Bekanntheit.

Das Spiel Battlejack fügt eine neue Ebene hinzu, denn es kommen Regeln des beliebten Casino-Kartenspiels Blackjack zum Einsatz. Schon seit jeher ist es eines der beliebtesten Spiele in der Spielbank.

Die Blackjack-Skills erweisen sich auch in Battlejack als überaus nützlich.

Die Blackjack-Skills erweisen sich auch in Battlejack als überaus nützlich. Zusätzlich begibt man sich in dem Fantasy-Kartenspiel in über 100 Levels mit aufregender Storyline. Die Schlachten erfolgen in Runden, in denen es darum geht, sein Kartendeck bestmöglich einzusetzen. Die Regeln basieren hierbei auf Blackjack-Elementen. RPG und Blackjack in einem – eine Kombination, die überraschend gut funktioniert!

Valkyria Chronicles

Bereits seit 2008 begeistert das JRPG (Japanese Role-Playing Game) mit seinem überaus einzigartigen und besonderen Spielmechaniken. Ryutaro Nonaka und Shuntaro Tanaka entwickelten das schöne Spiel im Wasserfarben-Anime-Stil, der berühmte Spielegigant SEGA brachte das Spiel schließlich heraus. Im September 2018 kam die vierte Version des Spiels, das den Spieler in einen fiktiven Krieg der Föderation gegen das Imperium versetzt, auf den Markt.

Das Spielsystem ist einzigartig und lässt sich so in keinem anderen Spiel finden. Es handelt sich um eine Kombination aus runden-basierter Strategie sowie in Echtzeit stattfindenden Schlachten mit Kämpfen in dritter Person. Das hört sich auf dem Papier zunächst sehr kompliziert an, doch am Bildschirm geht das Konzept auf.

Als Spieler übernimmt man eine Reihe an Aufgaben. Zum einen gilt es, mit einem Überblick über das große Schlachtfeld, Kriegszüge taktisch auszuklügeln und Einheiten zu koordinieren. Zum anderen gilt es im nächsten Schritt, die Kämpfer und Panzer eigenhändig zu steuern und im Kampf zu lenken. Während zunächst reine Strategie gefragt ist, geht es anschließend um Echtzeitstrategie in der Kampfperspektive der dritten Person.

Auch das RPG-Element ist dabei: Mit einer tiefgehenden Storyline und individuellen Charakteren können die verschiedenen Kämpfer einzeln kennengelernt und verbessert werden. Das einzigartige Game ist für die PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar, zudem gibt es auf der Spielplattform Steam nun eine neue Remastered-Version des Spiels in 1080p True HD für den PC.

Henry Hatsworth in the Puzzling Adventure

Auch der mobilen Spielekonsole Nintendo DS fehlt es nicht an unterhaltsamen Gelegenheitsspielen. Eines davon ist zweifelsohne Henry Hatsworth in the Puzzling Adventure. Hierbei handelt es sich um eine gelungene Kombination aus 2D-Jump’n’Run und Puzzle- bzw. Match-3-Elementen. Im Teil des 2D-Jump’n’Runs läuft ein freundlicher alter Herr mit einem Monokel und einem Safarihut durch die Welt des Spiels. In dieser fehlt es an keinerlei Elementen, die man aus klassischen Jump’n’Runs wie den berühmten Super Mario-Spielen und Mega Man kennt. Man rennt, springt, hüpft auf Gegner, prallt an Wänden ab und sammelt Items ein.

Mit den Items geht es schließlich in den zweiten Teil des Games, dem Match-3-Teil. In der unteren Hälfte des Games befindet sich ein Spielfeld, das dem aus Tetris Attack ähnelt. Eingesammelte Items landen hier, werden jedoch erst aktiviert, sobald man drei Blöcke in eine Reihe gebracht und damit eliminiert hat. Der obere Bildschirm friert zwar ein, während man sich mit dem Puzzle beschäftigt, doch während man rennt, läuft der Tetris-Bildschirm langsam weiter, sodass man immer aufmerksam bleiben muss. So müssen die etlichen Gegner abgewehrt werden, doch darf man nie vergessen, die Blöcke zu eliminieren, um aufgesammelte Items und Stärken auch einsetzen zu können. Hektischer Spielspaß ist hier garantiert.

Die Vielfalt an Spielgenres lässt heute keine Wünsche mehr offen. Besonders abwechslungsreich wird es mit den neuen Fusionen verschiedener Spielgenres, die ein völlig neues Spielerlebnis kreieren.