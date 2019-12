Die besten Frameworks für Browsergames

Wer gerne online spielt, hat Glück, denn die Welt der Browserspiele ist bunt gemischt und die Auswahl scheint beinahe grenzenlos. Täglich wird das Angebot vermehrt und oftmals ist es kaum vorstellbar, wie so viele neue Spiele in solch kurzer Zeit herausgebracht werden können. Grund dafür sind unter anderem sogenannte Web Development Frameworks, die für die Erstellung von Spielen ausgelegt sind. Mit ihnen können Entwickler deutlich schneller und einfacher ihre virtuellen Welten zusammenbauen und müssen nicht jede einzelne Zeile Code selbst schreiben. Welche Tools besonders einfach zu lernen sind und trotzdem großartige Spiele hervorbringen, haben wir uns genauer angesehen!

Eine gute Game Engine für Webspiele

Als Game Engine bezeichnet man das Framework, mit dem ein Spiel in seiner gewünschten Form ablaufen kann. Was zuerst als Entwicklerumgebung bezeichnet wird – während sich das Spiel in der Programmierung befindet – wird später zur Game Engine. Der Vergleich mit einem Auto kann das Prinzip noch einfacher erläutern. Die Game Engine ist dabei der Motor, der das Ganze zum Laufen bringt, während die Programmierung Anweisungen darüber gibt, wie es läuft und was getan werden soll. Jedes Browserspiel benötigt eine Engine, mit der es abgespielt werden kann. Diese können stark variieren, denn für verschiedene Genres eignen sich andere Entwicklerumgebungen.

Während ein Ego-Shooter beispielsweise eine besondere Präzision in der Steuerung und hochwertige Grafiken benötigt, die extrem schnell gerendert werden können, sind Spiele für neue Online Casinos etwas weniger aufwendig in der Programmierung. Dafür fällt hier jedoch deutlich mehr Arbeit bei der Erstellung der gesamten Plattform an, denn es müssen sichere Zahlungsvorgänge implementiert werden und verschiedene Kundenboni automatisch bei neuen Anmeldungen oder Einzahlungen errechnet und vergeben werden. Eine ganz andere Herausforderung stellen MMORPGs dar, bei denen eine extrem hohe Anzahl an Spielern über einen Server miteinander spielen möchte. Damit das Spiel nicht mehrfach abstürzt oder einfriert, muss hier erneut auf andere Faktoren geachtet werden.

HTML5 – Frameworks

Seitdem HTML5 in den meisten Browsern unterstützt wird, sind Frameworks, die auf diesem Skript basieren besonders beliebt. HTML5 wird natürlich nicht nur für Spiele eingesetzt, sondern ist auch bei dynamischen Websites viel in Gebrauch. Ein besonders erfolgreiches HTML5-Framework ist Phaser. Einige der Vorteile sind, dass es extrem schnell zu erlernen ist, völlig kostenlos verwendet werden kann und sogar mobile Spiele unterstützt. Um die Erstellung von Spielen mit Phaser zu lernen, gibt es außerdem zahlreiche Tutorials auf der Website. Diese reichen von simplen Erklärungen der ersten Schritte, bis hin zur Nutzung physikalischer Gesetze, um Objekte realistischer zu bewegen.

Ein weiterer heißer Tipp ist das Framework Create.js. Es besteht aus zahlreichen, bereits fertiggestellten Modulen, die individuell kombiniert werden können. Durch die vielen Teile, die bereits programmiert wurden, sparen sich Spieleentwickler jede Menge Zeit und können die Module einfach anpassen, bis sie sich perfekt in ihr Spiel einfügen. Mit Create.js können nicht nur Spiele, sondern alle möglichen interaktiven Webelemente erstellt werden. Auch Mobile Gaming wird unterstützt.

Game Engines mit Javascript

Auch mit Javascript entstehen bis heute großartige Games, die im Browser und außerhalb gespielt werden können. Eine besonders beliebte Game Engine nennt sich Cocos2d. Das Framework enthält eine große Auswahl an Tools zu Spieleentwicklung und kann das Endergebnis für verschiedene Plattformen exportieren. Genutzt werden kann Cocos2d sowohl auf macOs, als auch auf Windows. Für Fragen und Antworten steht ein gut genutztes Forum zur Verfügung, in dem sich bereits einige Tutorials von anderen Entwicklern befinden.

Wer in 3D arbeiten möchte, kann außerdem einen Blick auf die Game Engine PlayCanvas werfen. Hier werden verschiedene Bausteine für eine 3D-Szenerie angeboten, darunter verschiedene 3D Modelle, Lichtquellen, physikalische Gesetze, die nach dem eigenen Belieben manipuliert werden können und vieles mehr. PlayCanvas wird über eine Cloud ausgeführt, über die die Spiele auch ganz einfach getestet werden können, bevor sie exportiert werden. Wer sein Projekt auf einem privaten Server erstellen möchte, kann für diesen Service bezahlen, sonst ist PlayCanvas opensource und kostenlos.

Spieleentwickler müssen mittlerweile nicht mehr jede Zeile ihres Codes selbst verfassen. Dies wäre bei der Komplexität heutiger Spiele auch eine Arbeit, die beinahe unmöglich scheint. Stattdessen arbeiten viele Menschen mit Frameworks, die das Spiel nicht nur zum Laufen bringen, sondern auch zahlreiche Baukastenelemente zur Verfügung stellen, mit denen wiederkehrende Teile ganz einfach eingefügt und später bearbeitet werden können. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass unsere beliebtesten Browserspiele perfekt laufen.