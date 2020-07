Die besten Tablets für mobiles Gaming

Mobile Geräte werden immer beliebter im Gaming-Bereich und haben sich technisch enorm verbessert. Gemeinsam mit der Entwicklung neuer Smartphones und Tablets sind auch die mobilen Spiele immer ausgeklügelter geworden und können heute sogar schon mit Konsolentiteln mithalten. Spiele wie Fortnite und League of Legends, die zuvor vorwiegend auf dem PC gespielt wurden, sind mittlerweile in einer mobilen Version erhältlich und bringen viele Gamer dazu, auf das Tablet umzusteigen. Natürlich gibt es einige Geräte, die sich aufgrund ihrer Hardware-Spezifikationen besonders gut für das Gaming eignen. Wer also viel auf dem Tablet zockt, sollte sich eine Investition in eines der hochwertigen Geräte überlegen!

Gaming: Diese Genres eignen sich

Mittlerweile gibt es eigentlich für jedes Spielgenre ein Angebot für mobile Geräte. Einige Spielarten eignen sich jedoch schlicht und ergreifend besser für andere Plattformen und Steuerungen. Wer z. B. ausgeklügelte Echtzeit-Strategie-Spiele mit vielen verschiedenen Aktionen durchführen möchte, ist mit einem guten PC besser beraten. Wer rasante Autorennen oder Fußball-Matches spielen möchte, kommt mit dem Analog-Stick einer Konsole am besten voran. Aus diesem Grund sind Spiele wie FIFA 20 in vereinfachter Version für mobile Geräte verfügbar. Es gibt aber einige Genres, für die die Steuerung per Touchscreen wie geschaffen ist. Dazu zählen z. B. Puzzle- und Ratespiele, in denen man Objekte am Bildschirm finden und bewegen muss. Jump’n’Run-Abenteuer lassen sich ebenfalls hervorragend mit den simplen Steuerelementen auf dem Bildschirm ausführen, genauso wie Match-3-Games, einfache Simulationen und Kartenspiele. Besonders gerne werden daher Plattformen wie Online Casinos über mobile Geräte besucht, die direkt im mobilen Browser oder mit passenden Apps geöffnet werden können. Hier findet man Karten- und Casinospiele wie Blackjack und Baccarat – die Auswahl ist groß, denn alleine in der Blackjack-Kategorie bei Leo Vegas gibt es 35 verschiedene Variationen gegen die KI oder Live-Dealer. Das sorgt für jede Menge Abwechslung bei den Spielern.

Beste Tablets im Gaming-Bereich 2020

Derzeit sind einige Tablets auf dem Markt, die sich besonders gut für die mobilen Spiele eignen. Sie unterscheiden sich durch gute Prozessoren, Grafikkarten, eine lange Akkulaufzeit, einen großen Arbeitsspeicher und vieles mehr von anderen Geräten. Immer noch ein Favorit ist das Apple iPad Pro, das mit seinem Apple A12X Bionic Prozessors leistungsfähiger als die meisten anderen Tablets ist. Mit dem 12,9 Zoll-Display hat man eine schöne Bildschirmgröße und kann angenehm spielen. Das Samsung Galaxy Tab S6 zählt zu einem der Favoriten für Android-User und kann mit der Qualität des iPads gut mithalten. Darin befindet sich ein Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core Prozessor, außerdem besitzt das Gerät 8 GB RAM sowie ein gutes AMOLED-Display, mit dem Spiele gestochen scharf dargestellt werden. Bei dem 10,5 Zoll-Display hat man genug Platz zum Spielen. Wer sich ein kleineres Modell wünscht, das man einfacher überall mitnehmen kann, könnte am Huawei MediaPad M5 8 interessiert sein. Es hat einen 8 Zoll-Bildschirm mit zwei hervorragenden Lautsprechern, die im Gefecht den Ton in hoher Qualität wiedergeben. Eine günstigere Variante ist das Amazon Fire HD 10, das eine wirklich gute Grafikleistung bietet. Auf dem 10,1 Zoll-Display ist Full HD gar kein Problem!

Mobile Spiele für Tablets und Smartphones werden immer beliebter und mit der Zeit haben sich die Geräte zu einer echten Konkurrenz für Konsolen und den PC entwickelt. Das liegt nicht nur an den komplexer werdenden Spieltiteln, sondern auch an der starken Hardware, die mittlerweile schon in den mobilen Geräten verbaut wird.

