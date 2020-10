Warum Browserspiele voll im Trend liegen

Wer sich auf dem aktuellen Spielemarkt umschaut, erkennt dort einen eindeutigen Trend. Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, auf umfangreich produzierte Spiele für teures Geld zu verzichten. Stattdessen setzen sie immer lieber auf Browserspiele. Warum das so ist und welche Trends daraus hervorgehen, haben wir uns näher angesehen.

Gelegenheitsspiele sind moderne Beschäftigungen

Viele von uns kamen durch die Social-Media-Plattform Facebook erstmals mit Gelegenheitsspielen in Berührung. Farmville und Co. waren Neuerungen, die es in dieser Form bisher nicht gegeben hatte. Während wir früher zum Spielen stets Geld bezahlen mussten, war dies auf einmal nicht mehr der Fall. Noch viel besser war zudem, dass keine Installation mehr erfolgen musste. Die Minispiele waren einfach im Browser nutzbar. Im Verlauf der Jahre hat sich die Branche deutlich weiterentwickelt, sodass es längst grafisch hochwertige Produktionen gibt, die im Browser spielbar sind. Kein Wunder also, dass sie sich gemeinsam mit dem Mobile Gaming zu immer größerer Popularität aufgeschwungen haben. Da sie zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind, solange eine Internetverbindung besteht, eignen sie sich perfekt als moderner Zeitvertreib in der Mittagspause oder zum Feierabend.

Große Vielseitigkeit bei der Spieleauswahl

Einer der Hauptvorteile von Browserspielen ist die im Vergleich zu aufwendigen Produktionen deutlich geringere Entwicklungszeit. Die Verantwortlichen können sich dadurch auf die wichtigsten Mechaniken konzentrieren und diese wirklich perfekt auf den Markt bringen. Dazu werden außerdem Kosten eingespart. Kein Browserspiel verschlingt unzählige Millionen, was sich für Reihen wie Grand Theft Auto nicht sagen lässt. Dank der Vorteile in Aufwand und Kosten sieht sich der Spieler einer angenehmen Ausgangssituation gegenüber. Er erhält eine Auswahl, die so groß ist wie in kaum einem anderen Sektor der Spieleindustrie.

Es benötigt keinen großen Aufwand, um Spieler in aller Welt von sich zu begeistern. Genau das zeigten Agar.io und Slither.io, die mit ihrem simplen Spielprinzip leicht verständlich waren. Auch das MMORPG RuneScape ist trotz seines Erscheinungsdatums 2001 nach wie vor ein beliebter Zeitvertreib vieler Menschen. All diejenigen, die im Casino online spielen, erhalten eine riesige gebündelte Spieleauswahl an einem Ort. Book of Dead, Starburst und Bonanza gehören dabei zu den beliebtesten Automaten. Ein Dreh lässt sich dort in jede noch so kleine Pause hineinbekommen. Dazu kommen die vielseitigen Tischspiele wie Roulette und Blackjack, die seit Jahrhunderten von Spielern in Casinos genutzt werden. Selbst alle Simulationsfans erhalten mit Games wie Rail Nation einen Einblick in ihren favorisierten Bereich.

Die Zukunft sind mobile Spiele

Browserspiele sind aktuell beliebt und werden es wohl ebenfalls noch länger bleiben. Allerdings ist aktuell ein klarer Trend in Richtung mobiles Gaming auszumachen. Somit müssen sich die Entwickler frühzeitig auf diese Sparte konzentrieren, um die Tendenz nicht zu verschlafen. Die mobilen Games haben bereits die Spitzenposition weltweit eingenommen und sich damit vor PC und Konsolen platziert. Umso interessanter wird dadurch die Frage, welche Entwicklungen sich in den Spielen daraus in Zukunft ergeben werden. Da auch mobil Browsergames nutzbar sind, der Bildschirm aber deutlich kleiner ist, muss die Steuerung vieler Spiele grundlegend verändert werden. Damit ist wiederum viel Aufwand verbunden.

Wer jetzt Lust auf Browserspiele bekommen hat, wird sie allerdings zum Glück noch in ausreichender Zahl online vorfinden. Die Auswahl ist dabei so groß wie nie zuvor.

Quelle Titelbild: Pexels / Soumil Kumar