UE FITS – der erste kabellose Ohrhörer

UE FITS ist der erste echte drahtlose Ohrhörer mit sofortiger individueller Anpassung. Die Ohrstöpsel passen sich in weniger als 60 Sekunden an den einzigartigen Ohrabdruck an und bieten ganztägigen Komfort und erstklassigen Klang.

Ähnlich wie bei Fingerabdrücken ist das individuelle Ohr jeder Person einzigartig. Keine zwei Abdrücke, auch nicht bei derselben Person, sind identisch. UE FITS, hergestellt von der Logitech Tochter Ultimate Ears Custom Earphones, passt sich mit seiner patentierten Lightform-Technologie in weniger als einer Minute perfekt an das individuelle Ohr an.

Dies geht über die standardmäßigen Spitzengrößen von klein, mittel und groß hinaus. Von Podcasts und Wiedergabelisten beim morgendlichen Pendeln bis hin zu Konferenzgesprächen während der Arbeit von zu Hause aus oder beim abendlichen Laufen – diese sofort einsatzbereiten Ohrstöpsel bleiben den ganzen Tag an ihrem Platz und bieten ein außergewöhnliches Audioerlebnis.

Kleiner Wermutstropfen: Die Boliden sind zunächst nur in den USA erhältlich. Aber Logitech ist eine Schweizer Firma und deswegen sollte es nicht allzu lange dauern, bis sie im deutschsprachigen Raum verfügbar sind.

Während des intuitiven Anpassungsvorgangs verbindet sich die UE FITS-App mit den Ohrhörern und löst die eingebetteten LEDs aus, die ein sanftes violettes Leuchten ausstrahlen. Die Lightform-Technologie verwendet Licht, um die mit Gel gefüllten Spitzen an die Konturen jedes Ohres zu härten und sie in weniger als 60 Sekunden in Ohrhörer zu verwandeln, die sich perfekt an das Ohr des Verbrauchers anpassen. Diese personalisierte Anpassung bietet auch nach längerem Gebrauch einen druck-, schmerz- und reizfreien Tragekomfort. UE FITS bieten auch eine hervorragende passive Lärmisolierung, da die angepassten Spitzen eine natürliche Abdichtung schaffen, die Umgebungsgeräusche blockiert.

Die UE FITS basieren auf dem akustischen Fachwissen, mit dem In-Ear-Monitore auf Leistungsniveau für professionelle Musiker entwickelt werden. Die UE FITS sind mit erstklassigen dynamischen 10-mm-Single-Dynamiktreibern ausgestattet, die eine volle, warme und detaillierte Klangsignatur mit tiefen, straffen und druckvollen Bässen liefern.

UE FITS liefern mit einer einzigen Akkuladung bis zu acht Stunden ununterbrochenen Hörgenuss. Durch zusätzliche Aufladung aus dem kompakten Gehäuse bieten UE FITS über 20 Stunden Wiedergabe. Sie können Musik abspielen/unterbrechen und Anrufe direkt über die Ohrhörer entgegennehmen.

Mit der UE FITS-App können Sie auch die Steuertasten der Ohrhörer anpassen, um den Sprachassistenten zu aktivieren, Titel zu überspringen oder die Lautstärke zu regeln. Mit strategisch platzierten Doppelmikrofonen sind die Ohrhörer so konzipiert, dass sie Windgeräusche reduzieren und die Gesprächsklarheit in jeder Situation verbessern. Diese leichten Ohrhörer sind in drei Farben erhältlich: Wolke (Grau), Dämmerung (Flieder) und Finsternis (Marine).

Preise und Verfügbarkeit

UE FITS können ab sofort zum Einführungspreis von 249,00 $ unter custom.ultimateears.com/fits vorbestellt werden. UE FITS sind nur in den USA erhältlich und werden diesen Herbst ausgeliefert.

UE FITS werden mit einer 30-tägigen risikofreien Testversion und einer Garantie für perfekten Sitz geliefert. Die UE FITS-App ist für iPhone und iPad im Apple App Store und für Android™ im Google Play-Store erhältlich.