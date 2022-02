Google-Übersetzer oder Online Unterricht. Wie lernt man effektiv eine Fremdsprache?

Bei so vielen Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Ansätze für Sie persönlich besonders hilfreich wären. Um Ihren Ehrgeiz beim Erlernen einer Fremdsprache wiederzubeleben und zu erneuern oder die beeindruckenden Fähigkeiten, die Sie bereits erworben haben, zu verbessern, finden Sie hier einige frische Ideen, wie Sie eine neue Sprache am besten lernen. Darunter sind Google Übersetzer, Online Unterricht, Filme und Video usw.

Denken Sie an einige davon und Sie werden bereit sein, ein intensives Sprachprogramm zu finden, bevor Sie es wissen!

Online-Ressourcen

Das Internet ist ein wahrhaft magischer Ort. Wenn Sie nach den besten Möglichkeiten suchen, eine Fremdsprache zu lernen, suchen Sie nicht weiter! Sie können auf den alten zuverlässigen Google Übersetzer oder Online-Englischkurse zurückgreifen. Sie wählen aus Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch und mehr!

Was können Sie sonst noch tun, um eine Sprache online zu lernen? Sie können sich über Online-Chatgruppen mit anderen Sprachlernenden verbinden, YouTube-Videos ansehen und Artikel lesen. Das Internet ist bereit, Ihnen beim Erreichen Ihrer Fremdsprachenlernziele zu helfen!

Probieren Sie Online-Kurse aus

Für Online-Sprachkurse können Sie sich LingoDeer ansehen. LingoDeer bringt Ihr Sprachenlernen auf die nächste Stufe. Wählen Sie aus Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch und mehr! Ihre Lehrpläne werden von Sprachlehrern erstellt. Und da das Beherrschen einer neuen Sprache erfordert, dass Sie sie tatsächlich *sprechen*, bietet LingoDeer Ihnen Geschichten zum Lesen und Sprechen, damit Sie Ihre Fähigkeiten schneller beherrschen können! Sie können auch Preply oder Italki ausprobieren, zwei Sprachanbieter, die Sie online mit Sprachlehrern verbinden.

Verwenden Sie kostenlose Ressourcen

Google Übersetzer und neue Freunde sind zwei Beispiele davon. Wenn es in Ihrer Stadt eine Gemeinschaft von Menschen gibt, die die Sprache sprechen, die Sie lernen möchten, fangen Sie an, an Veranstaltungen teilzunehmen! Freundschaft ist eine der besten Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, und der einfachste Weg, sich mit Slang, Intonation usw vertraut zu machen.

Sie können sich in Cafés, Bars und Restaurants beiläufig mit Ihren Freunden unterhalten und langsam eine Grundlage für die Sprache aufbauen, die Sie lernen möchten. Das Tolle daran, Freunde zu finden, die die Sprache bereits sprechen (oder gleich mit Ihnen lernen), ist, dass Sie frei üben können, ohne sich verlegen zu fühlen!

Einen Film schauen

Für die Leute, die eine der besten Möglichkeiten nutzen möchten, um eine Sprache bequem von zu Hause aus zu lernen, schauen Sie sich einen ausländischen Film in einer anderen Sprache an – ohne Untertitel, wenn Sie können! Dies ist nicht nur eine der besten Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, sondern Sie werden auch ein besseres Gefühl für die Kultur dieser Sprache bekommen! Wenn Sie die Sprache nicht beherrschen, um die Untertitel auszuschalten, führen Sie eine Liste mit neuen Vokabeln, die Sie hören, und deren Bedeutung. Schlagen Sie sie später nach. Komm schon, das Nachschlagen von Wörtern macht Spaß! (Achtung: Wenn Sie sich bereit fühlen und Ihr Sprachenlernen auf ein höheres Niveau bringen möchten, verpflichten Sie sich, ins Theater oder Kino zu gehen und sich in der Öffentlichkeit einen ausländischen Film anzusehen!)

Bringen Sie die Sprache sich selbst bei

Der Schlüssel dazu sind kleine Schritte engagierter Forschung – und obwohl offensichtlich, bleibt es eine der besten Möglichkeiten, eine neue Sprache zu lernen. Nehmen Sie sich jeden Tag ein wenig Zeit, um einen Satz aufzuschreiben, den Sie gerne in Ihrer Zielsprache sagen würden. Schlagen Sie jedes Wort/jeden Abschnitt nach und versuchen Sie, den Satz selbst zu bilden. Wenn Sie einen Sprachpartner haben, lassen Sie ihn Ihre Sätze überprüfen, wenn Sie sich treffen. Dies ist ein großartiger Trick, um Fortschritt zu machen.

Wenn Sie sich jeden Tag kleine Ziele setzen, die Sie erreichen möchten, werden Sie auf dem Weg zum Sprachenlernen immer weiter vorankommen!

Radio hören

Versuchen Sie, ähnlich wie beim Ansehen eines ausländischen Films, einen Radiosender in Ihrer Zielsprache zu hören, entweder im Auto, in einem Podcast oder online. Versuchen Sie zu sehen, wie viel Sie verstehen können, und schreiben Sie Wörter auf, die Sie erkennen, aber nicht verstehen, um nachzuschlagen (Profi-Tipp: Das Hören von Nachrichten in einer anderen Sprache ist eine unglaubliche und wirklich intensive Möglichkeit, schnell Vokabeln und Konversationsstrukturen zu lernen).

Ins Ausland gehen!

Eine der besten Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, besteht darin, ein Land zu besuchen, das Ihre Zielsprache spricht, und bei einer Gastfamilie zu leben, die Ihre Muttersprache nicht spricht. Sie werden absolut erstaunt sein, wie viele Informationen Sie kommunizieren können und wie schnell Sie eine Sprache lernen, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben. Sie werden in Monaten fließend sprechen. Ganz ehrlich, was könnte besser sein? Sie könnten sogar mehr als eine Sprache im Ausland lernen, wenn Sie Ihr Land richtig wählen!

Weitere Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu lernen

Letztlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu lernen. Da die Lernstile von Person zu Person unterschiedlich sind, werden Sie feststellen, dass bestimmte Dinge für Sie persönlich sehr gut funktionieren. Hier sind jedoch ein paar universelle Tipps, die für alle Sprachenlerner funktionieren können:

Seien Sie geduldig

Nichts ist frustrierender, als das Gefühl zu haben, in einer Sackgasse zu stecken und keine Fortschritte zu machen. Denken Sie unbedingt daran, dass das Erlernen einer Sprache wie der Eintritt in eine völlig neue Welt ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird (das ist die Wahrheit über das Erlernen von Sprachen im Ausland). Vertrauen Sie auf Ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse.

Verpflichten Sie sich, in der Zielsprache zu sprechen

Unabhängig davon, wie Sie eine neue Sprache lernen, versprechen Sie sich von Anfang an, dass Sie während des Lernens nur in der Zielsprache sprechen/schreiben. Gerade wenn Sie nicht gleich ins Ausland gehen und voll und ganz in die Sprache eintauchen können, sorgt dieser Tipp dafür, dass Sie alles daransetzen, sich voll und ganz auf Ihre Zielsprache zu unterhalten. Glauben Sie an sich selbst.

Befreunden Sie sich mit Muttersprachlern

Während es immer eine gute Idee ist, Freunde oder Studienkollegen zu haben, sollten Sie, wenn Sie einen Muttersprachler Ihrer Zielsprache kennen, einen Schritt weiter gehen und sich mit dieser Person befreunden. Muttersprachler sind großartige Lehrer (und der beste Weg, eine Sprache zu lernen), weil sie alle Besonderheiten der Sprache kennen, sie sind Experten im Gespräch und sie können Ihnen sogar Witze erzählen, von denen Sie viel lernen.

Bilder: https://unsplash.com/s/photos/online-class