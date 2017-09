Apple zahlt für Herstellung von iPhone 8 Plus knapp 300 Dollar

Dass Apples neue Smartphone-Generation ziemlich teuer ausfallen wird, das wissen wir schon. Nun aber stehen auch die Herstellungskosten zumindest des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus fest. Letzteres ist mit knapp 300 Euro das bisher kostenintensivste Smartphone aus dem Hause Apple – das noch nicht veröffentlichte iPhone X nicht miteinberechnet.

Wie das Marktforschungsunternehmen IHS Markit ermittelt hat, liegen die Herstellungskosten für das iPhone 8 Plus bei 295,44 Dollar. Sie setzen sich aus den Ausgaben für die Komponenten und die Fertigung des Geräts zusammen, die bei 288,08 und 7,36 Dollar liegen. Zum Vergleich: Das iPhone 7 Plus kostet in der Herstellung insgesamt 270,88, aufgeteilt in 270,88 Dollar für die Komponenten und 6,78 für die Fertigung.

Der Grund für die hohen Herstellungskosten des iPhone 8 Plus sollen die neuen Funktionen sein, so IHS Markit. Aber auch den Umstand, dass die Komponentenpreise zuletzt langsamer gesunken seien als in den Vorjahren, führen die Marktforscher als Erklärung an.

Das kosten die Einzelteile

Mit 52,50 Dollar ist das HD LCD-Display die teuerste Komponente des iPhone 8 Plus. Aber auch das Gehäuse, die aus Gorilla-Glass bestehende Rückseite des Geräts und die anderen mechanischen und elektromechanischen Komponenten sind mit 50,95 Dollar sehr teuer. Die Kosten für die Dual-Kamera an der Rückseite und die Selfie-Kamera belaufen sich bei 32,50 Dollar, während die Flash- und DRAM-Speicher insgesamt 31,30 Dollar verschlingen. Nicht gerade billig ist auch der A11 Bionic-Prozessor, für den der Hersteller 27,50 ausgibt.

Die Berechnung von IHS Markit setzt sich – wie gesagt – aus den Material- und Fertigungskosten zusammen. Nicht berücksichtigt wurden die Ausgaben etwa für Forschung und Entwicklung oder für Marketing und Verpackung. Dennoch ist davon auszugehen, dass sowohl das iPhone 8 Plus als auch das iPhone 8 dem Hersteller hohe Gewinnmargen bescheren werden.

Das dürfte auch für das im November auf den Markt kommende iPhone X gelten. Das Jubiläumshandy wird laut Medienberichten mit mehr als 412 Dollar das kostenintensivste Smartphone, das Apple je gebaut hat. Ausgaben, die der Hersteller mit einem Verkaufspreis von 999 Dollar aufwiegen werden wird.