Zurück zu den Wurzeln: Jony Ive ist wieder Chefdesigner bei Apple

Ohne Jonathan „Jony“ Ive würden die Apple-Produkte heute wohl anders aussehen. Der britischen Produktdesigner hat viele Klassiker des Hardware- und Softwareherstellers entworfen, darunter das iPhone. Nun kehrt er als Chefdesigner zu Apple zurück.

Ive hatte vor zwei Jahren das Tagesgeschäft an das Duo Alan Dye und Richard Howarth abgegeben, die seit dem als „Vice President of User Interface Design“ bzw. „Vice President Of Industrial Design“ dem Apple-Chef Tim Cook unterstellt waren. Von seinem Arbeitgeber hatte sich der Designer aber nicht ganz getrennt. Zum Beispiel hat er am Design einzelner Elemente des vom Architekten Norman Foster entworfenen Firmencampus Apple Park mitgewirkt.

Nun kehrt Ive wieder als Chefdesigner des derzeit wertvollsten Konzerns zurück, bei dem er fortan als Chief Design Officer (CDO) tätig sein wird. „Mit der Fertigstellung des Apple Park unterstehen die Leiter und Teams wieder direkt Jony Ive“, heißt es von der Firmensprecherin Amy Bessette. Das Magazin Bloomberg hat aus dem Statement zitiert.

Mit Ive zurück zum formalen Minimalismus

Ive hatte seit 1992 für Apple gearbeitet. Seit 1996 war er Chefdesigner des Konzerns. Seine Produkte zeichnen sich durch formalen Minimalismus aus. Form folgt der Funktion ist das Motto seiner Arbeit. Unter Firmengründer Steve Jobs hatte Ive Aussehen und Bedienung von Produkten wie dem iPod, dem iBook, dem MacBook Pro und dem iPhone wesentlich geprägt. Mit dem iOS 7 hatte er auch Apples mobiles Betriebssystem graphisch überarbeitet.

Abgesehen von seiner Arbeit für den Apple-Park in Cupertino war Ive der Kultmarke zuletzt immer mehr abhandengekommen. Nicht nur zeigte er sich unter anderem am Design von Autos interessiert. Im Sommer dieses Jahres sorgte er zudem mit der Aussage für Aufsehen, gerne einen Seifenspender zu entwerfen. Beobachter hatten zuletzt spekuliert, dass er nach Großbritannien zurückkehren könnte, nachdem er dort die Rolle des Kanzlers am Londoner Royal College of Arts übernommen hatte.