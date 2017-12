Der Akku des Galaxy Note 8 kann Dienst verweigern

Besitzer eines Galaxy Note 8 sollten vorsichtig mit ihrem Akku umgehen. Oder genauer mit dem Ladestand ihrer Batterie. Denn wenn der Akku während des Betriebs des Telefons so leer geht, dass sich das Smartphone automatisch abschaltet, kann es sein, dass es sich nicht mehr anschalten lässt. Und das auch, wenn es mehrere Stunden an der Steckdose verbracht hat.

Dann hilft nur noch ein Einsenden des Telefons an Samsung zur Reparatur. In diesem Fall sollte man aber hoffen, dass man vorher alle relevanten Daten gesichert hat. Denn mehrere Nutzer berichten, dass sie ein Ersatztelefon zugeschickt bekommen haben und nicht einfach ihr altes Gerät mit neuer Batterie.

Batterie des Galaxy Note 8 kann sich wohl komplett entladen

Der Grund für das Problem ist noch nicht eindeutig ermittelt. Sehr wahrscheinlich hängt es aber damit zusammen, dass sich der Akku beim Galaxy Note 8 im regulären Betrieb komplett entleeren kann. Eigentlich sollte dies durch entsprechende Sicherungen verhindert werden. Kosten sollten durch das Einsenden des Geräts übrigens nicht anfallen. Schließlich wird das Galaxy Note 8 erst seit dem vergangenen Sommer verkauft. Die Reparatur sollte also in jedem Fall durch die Garantie abgedeckt sein.

Damit ist das Galaxy Note 8 das zweite Note in Folge, das ein Akkuproblem hat. Beim Galaxy Note 7 konnte die Batterie sogar Feuer fangen oder in die Luft fliegen. Das Ende vom Lied war ein Verkaufsstopp, die Einstellung der Produktion, ein Rückruf, eine großangelegte Fehlersuche und eine riesige Marketing-Kampagne, die das Vertrauen in Samsung-Telefone wieder stärken sollte. Dies hat zwar bisher funktioniert. Ein erneutes Problem von diesen Ausmaßen wäre aber ein Desaster für Samsung.