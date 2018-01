Der Kurznachrichten-Dienst Twitter muss künftig ohne Anthony Noto auskommen. Der Top-Manager verlässt den Konzern nach dreieinhalb Jahren. Einen neuen Arbeitgeber hat der studierte Betriebswirtschaftler bereits.

Wie Twitter gestern vor Börsenöffnung bekanntgab, reichte Noto am Dienstag seine Kündigung ein. Der Manager werde den Konzern für ein anderes Unternehmen verlassen. Um welche Firma es sich handelt, nannte Twitter nicht. Laut dem Nachrichtenblatt New York Times ist Noto ab dem 1. Mürz neuer CEO des Online-Kreditgeber SoFi (Social Finance). Der frühere Chef, Mike Cagney, hatte das Startup nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung verlassen.

I’m really sad to see @anthonynoto leave us, but I’m happy for him and really proud of everything he’s accomplished at Twitter. He’s been a friend, partner, and mentor to me for years. He always has my support and gratitude. Thank you Anthony! We love you. https://t.co/wdI0rJqIck

— jack (@jack) January 23, 2018