Falcon Heavy: Trägerrakete von SpaceX besteht Triebwerkstest

Falcon Heavy, die Schwerlastrakete des Weltraumunternehmens SpaceX, darf endlich abheben. Sie hat gestern den im Vorfeld angekündigten Test für die 27 Triebwerke erfolgreich absolviert.

Wie Firmenchef Elon Musk am gleichen Tag auf dem sozialen Netzwerk Twitter schrieb, hat die Falcon Heavy den Test „gut“ überstanden. Dabei habe die Rakete ein Gewitter aus Dampf produziert. Der Erstflug soll „in einer Woche oder so“ stattfinden, so der Unternehmer. Der Test fast auf der gleichen Rampe statt, von der auch die Apollo-Missionen abhoben. Von hier aus wird die SpaceX-Rakete auch starten.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir

— Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2018